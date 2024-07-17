Eğitimde Devrim: Yapay Zekaya Dayalı Okul Geliyor!

Yapay zekâ, ChatGPT'nin ilk lansmanından bu yana eğitimde çok kez gündeme geldi. Kimisi kullanılmasını mantıklı bulurken kimisi karşı çıktı ancak yeni bir girişim, yapay zekâların eğitimdeki kullanımına olan bakış açısını kökten değiştirebilir.

OpenAI'den ayrılan yapay zekâ araştırmacısı Andrej Karpathy, yeni "AI+Education" girişimi Eureka Labs'in lansmanını duyurdu.

Eureka Labs Girişimi Neler Sunuyor?

⚡️ Excited to share that I am starting an AI+Education company called Eureka Labs.

The announcement:



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We are Eureka Labs and we are building a new kind of school that is AI native.



How can we approach an ideal experience for learning something new? For example, in the case… pic.twitter.com/RHPkqdjB8R — Andrej Karpathy (@karpathy) July 16, 2024

Karpathy, Eureka Labs'ı "herkesin her şeyi öğrenmesine" olanak tanıyacak bir "Öğretmen + Yapay Zekâ ortak yaşamı" olarak tanımlıyor. Bu sistemde öğretmenler ders planları geliştirirken, dijital asistanlar sınıfta destek sağlayacak.

Karpathy, X paylaşımında Steve Jobs'un 1985'teki vizyonunu yineleyerek, "Fizik söz konusu olduğunda, her adımda size rehberlik edecek yüksek kaliteli ders materyalleri üzerinde çalışmayı hayal edebilirsiniz." dedi. Steve Jobs zamanında "Bir gün öğrenciler Aristoteles'e soru sorabilecek ve cevap alabilecek." demişti.

Eureka Labs, öğrencilere yapay zekâlarını nasıl oluşturacaklarını öğreten bir kurs olan LLM101'i çevrim içi olarak sunmayı ve dijital ile fiziksel eğitim gerçekleştirmeyi planlıyor. Kursun maliyeti ve ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

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