Eğitimde Devrim: Yapay Zekaya Dayalı Okul Geliyor!

Yapay zekâ, ChatGPT'nin ilk lansmanından bu yana eğitimde çok kez gündeme geldi. Kimisi kullanılmasını mantıklı bulurken kimisi karşı çıktı ancak yeni bir girişim, yapay zekâların eğitimdeki kullanımına olan bakış açısını kökten değiştirebilir.

OpenAI'den ayrılan yapay zekâ araştırmacısı Andrej Karpathy, yeni "AI+Education" girişimi Eureka Labs'in lansmanını duyurdu.

⚡️ Excited to share that I am starting an AI+Education company called Eureka Labs.

The announcement:



We are Eureka Labs and we are building a new kind of school that is AI native.



How can we approach an ideal experience for learning something new? For example, in the case…