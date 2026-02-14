Kendi Sesimizle Büyü Yaptığımız Oyun, 1 Haftada Satışları Altüst Etti

Yeni bir oyun piyasaya sürüldü. Bu ayın başlarında oyuncular ile buluşan YAPYAP isimli oyun, şimdiden satışları altüst etmeyi başardı. İlk yayınlanmasından sonraki ilk hafta içinde önemli bir başarının altına imza atan oyun, listelerde hızlıca yükselmeye başladı. Büyük bütçeli oyunların yanında biraz kalmasına rağmen oyuncuları etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.

YAPYAP, İlk Haftada Ne Kadar Satıldı?

YAPYAP, Şubat 2026'nın başlarında Steam'de yayınlanmasından sonraki ilk hafta içinde 500 bin satış miktarına ulaştı. Oyuncuların mikrofonlarını kullanarak büyü yapmaya çalıştığı bu çok oyunculu oyunun geliştiricisi, elde edilen başarıdan sonra oyunculara teşekkür etmek için bir duyuru yayınladı. "500 bin adet satışa ulaştık" ifadelerine yer verilen bu duyuruda oyunculara verdikleri destek için teşekkür etmenin yanı sıra mevcut hataların da ilerleyen haftalarda düzeltileceğini, oyunun sorunsuz bir hâle getirileceği ifade edildi.

Bu açıklama ile esasında oyunda hâlâ bazı hataların olduğunu da doğrulandı. Yine de henüz çok yeni bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Geliştirici, oyun topluluğundan gelen geri bildirimler doğrultusunda oyuna çeşitli güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bu da yılın ilerleyen aylarında oyunun tam olarak hedeflenen noktaya geleceğini gösteriyor.

YAPYAP Nasıl Bir Oyun?

YAPYAP, bir büyücünün çağırdığı birkaç minyondan birini yönetiyoruz. Oyundaki amacımız, rakip büyücünün kulesine gizlice sızmak ve ortalığı altüst etmek. Etrafa ne kadar hızlı zarar verirseniz hedefinize o kadar kısa süre içinde ulaşıyorsunuz. Ne var ki bu kule pek de tekin bir yer değil. Kendinizi birden ürkütücü yaratıkların elinde bulabiliyorsunuz.

Online oyunlar arasında yer alan bu oyunu beş arkadaşınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla iş birliği yaparak altına imza attığınız her yıkım, sizi amacınıza bir adım daha ulaştırıyor. Oyunda ilginç büyüler yaparak düşmanın kafasını karıştırabiliyor, kılık değiştirebiliyor, diğerlerini balığa dönüştürebiliyorsunuz. Üstelik bu büyüleri bizzat kendi sesinizle yapıyorsunuz. Mikrofonu kullanacağınız için kelimeleri doğru bir şekilde söylemeniz gerekiyor.

YAPYAP'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?