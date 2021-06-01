Yarı İletken Kıtlığı Çip Devlerini Zengin Etti: İşte Gelirler

Yarı iletken kıtlığı gelirleri ikiye katladı. TrendForce'a göre çip üreticilerinin üç aylık toplam geliri, ilk çeyrekte 22.75 milyar dolarlık rekor seviyeye çıktı. Son çeyrekte dünyanın çip gelirlerinin yaklaşık %57'si Tayvanlı yonga üreticisi tarafından elde edildi.

Pazar araştırma şirketi TrendForce'a göre, dünyanın en büyük 10 çip üreticisi şirketi, 2021'in ilk çeyreğinde gelirlerinin rekor seviyeye yükseldiğini gördü.

Pazartesi günü yayınlanan bir TrendForce bloguna göre, çip üreticilerinin üç aylık toplam geliri, ilk çeyrekte 22.75 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselmesiyle dikkat çekiyor.

Arabalardan oyun konsollarına, çamaşır makinelerinden diş fırçalarına kadar pek çok cihazda yarı iletken çipler kullanılıyor. Küresel ekonominin can damarının bir parçasını oluşturuyorlar ve dünyanın en büyük endüstrilerinin çoğu için hayati öneme sahipler. Ama aynı zamanda yetersizler ve kıtlık 2023'e kadar sürebilir.

TrendForce analisti Joanne Chiao, "Çeşitli son cihazlara yönelik artan talepler nedeniyle, üreticiler bileşen tedarik faaliyetlerini artırıyorlar ve sonuç olarak fabrika kapasiteleri 2020'den beri yetersiz kalıyor. Çeşitli fabrikalar yatırımlarını artırıyor ve kar sağlamak için ürün yönetimini değiştiriyor" dedi.

Yarı iletken kıtlığı gelirleri ikiye katladı

Son çeyrekte dünyanın çip gelirlerinin yaklaşık %57'si Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp isimli Tayvanlı yonga üreticisi tarafından elde edildi. Şirketin çiplerinin kapış kapış satıldığını analiz eden TrendForce'a göre Taipei merkezli TSMC, ilk çeyrekte gelirinin bir önceki yıla göre %2 artarak 12.9 milyar dolara yükseldiğini gördü.

TrendForce'a göre TSMC'nin 7, 12 ve 16 nanometre (nm) yongaları şirketin ana gelir faktörleri. "AMD, MediaTek ve Qualcomm'dan gelen siparişler sayesinde 7nm çip hizmetinden elde edilen gelir istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti" diyen Chiao, satışların son çeyrekte %23 arttığını sözlerine ekledi.

Bu rapora ek olarak Güney Koreli çip devi Samsung, yarı iletken gelirinin son çeyrekte %2 düşüşle 4,1 milyar dolara gerilediğini gördü. Çin merkezli SMIC ise gelirini %15 artırarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

ABD ve Avrupa Birliği ise, dünyadaki çiplerin büyük çoğunluğu Asya'da üretildiğinden, yarı iletkenler söz konusu olduğunda daha fazla kendine güvenmek istiyor. Analist Chiao, en iyi 10 şirketin üç aylık toplam gelirinin, 2021'in ikinci çeyreği için çeyrek bazda %1-3 artışla bir kez daha tarihi zirveye ulaşacağını söyledi.