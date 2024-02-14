MEB'in Yeni Ara Tatil Kararı: Yaz Tatili Süresi Kısalıyor!

Sabah'ın haberine göre MEB, ara tatil uygulamalarında değişikliğe gidiyor. Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, 180 gün olan eğitim iş gücü süresini de uzatacak.

Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller önümüzdeki senelerde de uygulanmaya devam edecek. İş günlerinin de uzatılmasına yönelik çalışılacağı için öğrencilerin daha uzun süre okula gitmesi gerektiği de kesinleşmiş oldu.

Yaz Tatili Süresi Kısalacak

Okulların Haziran'da tatile girip Eylül'de açıldığı yaz tatilinde de değişiklikler yapılacak. 180 olan eğitim-öğretim iş günü, 200'e çıkarılmak isteniyor. Bu uygulamanın 9 Eylül 2024'te, 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde başlaması planlanıyor.

Toplam eğitim iş gününün artmasıyla birlikte, yaz tatilinin kısalarak uzatılması düşünülüyor. Şu an hafta sonu tatilleri, bayramlar, resmi tatiller vs çıkarılarak öğrenciler birinci dönem 90 ikinci dönem 90 olacak şekilde toplam 180 gün okula gidiyor.

Hesaba dahil edilemeyen kar tatilleri, hava muhalefetleri nedenlerinden kaynaklı bu süre daha da azalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz olduğu düşünüldüğü için 180 olan eğitim iş günü, 160 güne düşüyor.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında bu sürenin 200 günün üzerinde olduğunu bu sebeple Türkiye'de de aynı sisteme geçiş yapılacağı öğrenildi. Bu uygulama ile birlikte yaz tatili süresi de kısalacak. Yaz tatili süresi ara tatil uygulaması öncesinde 13 hafta iken 2019-2020 yılından sonra 11 haftaya düştü. Diğer ülkelere göre bu sürenin oldukça uzun olduğu biliniyor.

Gelişmiş Ülkelerin Okula Gitme Süreleri

Finlandiya: 190 gün

Hong Kong: 190 gün

Almanya: 190 gün

Yeni Zelanda: 190 gün

Singapur: 193 gün

Kanada: 194 gün

Şanghay: 194 gün

Hollanda: 200 gün

Japonya: 210 gün

Güney Kore: 220 gün

Gelişmiş Ülkelerin Yaz Tatili Süresi