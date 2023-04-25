YDT, AYT ve TYT Ne Zaman? - 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan kişiler YDT, AYT ve TYT ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda insanların hayallerindeki mesleği yapabilmesi için önemli bir basamak olan YKS hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere üç farklı oturumdan oluşan YKS, üniversiteye hazırlanan kişiler için oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü bu sınavlar sayesinde istenilen üniversite bölümlerinde eğitim görülebiliyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

YDT, AYT ve TYT Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları, 17 Haziran 2023 tarihinde TYT'ye , 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda AYT'ye, öğleden sonra oturumunda ise YDT'ye girecek.

YDT, AYT ve TYT Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Sadece TYT'ye girecek kişiler: 115 TL

TYT ile beraber AYT ya da YDT'ye girecek kişiler: 230 TL

TYT, AYT ve YDT'ye girecek kişiler: 345 TL

Yalnızca Temel Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen üniversite adaylarının 115 TL, TYT ile beraber Alan Yeterlilik Testleri'ne veya Yabancı Dil Testi'ne girmek isteyen kişilerin 230 TL, üç sınavın tamamına girmek isteyenlerin ise 345 TL ücret ödemesi gerekiyor. Bu ücretler 2023 YKS için belirlenmiştir. Dolayısıyla diğer yıllarda değişiklik gösterebilir.

Yükseköğretim Kurumu Sınavı kılavuzunda belirtilen bankalardan bir tanesine ya da ÖSYM'nin web sitesindeki e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" kısmından kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödeme işlemi yapılıyor.

YKS'ye Kimler Başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunan kişiler

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan kişiler

Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden bir tanesine uyan kişiler

3 oturumdan oluşan bir sınav olan YKS'ye başvuran tüm adayların TYT'ye girme zorunluluğu bulunuyor. SAY, SÖZ, EA ya da DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen kişilerin AYT ve/veya YDT oturumlarına katılması gerekiyor.

YDT, AYT ve TYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM AİS web sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulaması üzerinden başvuru yapılıyor. Başvuruyu uygulamadan veya web sitesinden yapmak istiyorsanız ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı hesabınızla veya e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

Sınava başvurduktan sonra sınav ücretinin de ödenmesi gerekiyor. Her iki işlem de yapıldıktan sonra başvuru süreci tamamlanmış olacaktır. Eğer sistemde yer alan fotoğrafınızın geçerlilik süresi dolduysa başvuru için mutlaka güncellemeniz gerekiyor.

Bu yazıda YKS ne zaman yapılacak sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Peki, üniversitede hangi bölümünü okumak istiyorsanız? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.