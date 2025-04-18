Yemek Kartını Marketlerde Kullanıyorsanız Dikkat Edin! Kasada Kalabilirsiniz

İş yerlerinden alınan yemek kartları sadece öğle yemeklerinde değil, market alışverişlerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu pratik alışkanlıkla ilgili yeni bir düzenleme devreye girdi. Artık yemek kartıyla yapılan market harcamalarına bir üst sınır olacak.

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklamalarına göre, yemek kartlarıyla marketlerde yapılan alışverişlerde günlük 158 TL'lik bir kullanım limiti bulunuyor. Bu da ayda 22 iş günü üzerinden hesaplandığında toplam 3.476 TL'ye denk geliyor.

264 TL Yemek Bedelinin 158 TL'si Gider Olarak Gösterilebilir

Yemek kartıyla yapılan harcamalarda bu limit, ister tek seferde isterse birkaç parçada kullanılabiliyor. Yani 3.476 TL'yi bir market alışverişinde de harcayabilirsiniz, her gün azar azar da kullanabilirsiniz.

Peki neden böyle bir düzenleme geldi?

Bu düzenleme keyfi değil, tamamen mevzuata dayalı. Günlük yemek bedeli 264 TL olarak belirlenmiş olsa da Vergi Usul Kanunu kapsamında sadece 158 TL'si işveren tarafından gider olarak gösterilebiliyor. Böylece işverenlerin yemek yardımı adı altında vergi muafiyeti sınırlarını aşmaları da engellenmiş oluyor.

Ağaoğlu'na göre bu sınırlama, hem vergi ziyanını önleyecek, hem de sistemin suistimal edilmesi ihtimalinin önüne set çekecek.