Yemek Kartları Artık Market Alışverişlerinde Kullanılamayacak

Yıllardır market alışverişleri ve anlaşmalı noktalarda kullanılabilen yemek kartları artık yemek harici hizmet veren yerlerde kullanılamayacak. 1 Aralık 2022 itibari ile yürürlüğe giren yeni kararla birlikte yemek kartlarının kullanım alanlarında yeni döneme girildi.

İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan yemek ödemelerinin vergiden istisna tutulacağı, yani prime esas kazanca dâhil edilmeyeceğine yönelik bir kanun düzenlemesi gerçekleştirildi. Daha sonrasında yemek kartlarının kullanım alanlarıyla ilgili konular meclise kadar taşındı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bütçe konuşması esnasında bu duruma değinmişti.

Yeni Düzenlemeyle İşveren, Yemek Ücretinin Vergisini Ödemeyecek

Yeni düzenleme ile birlikte işverenlerin, işyerinde yemek sağlayamadığı durumlarda çalışanlarına ödeyeceği günlük yemek ücreti, günlük asgari ücretin %23.65’i kadar tutar, prime esas kazançtan istisna tutulacak. Bu bağlamda haftanın 6 günü çalışan bir işçiye yıl sonuna kadar aylık ödenecek 1.224 liralık yemek parası tutarı, prime esas kazançtan istisna tutabilecek.

Bu uygulamaya geçilmesiyle birlikte yemek kartlarının kullanım alanları da düzenlemeye tabii tutuldu. Milyonlarca çalışanın kullanmış olduğu yemek kartları, yemek kuponları ve yemek çekleri artık yalnızca yemek hizmeti verilen yerlerde kullanılabilecek. 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe geçen bu düzenlemeyle birlikte yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanmak mümkün olmayacak çünkü işverenin ödediği bedel sigorta priminden istisna tutulamayacak ve vergisini ödemesi gerekecek.

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