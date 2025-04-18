Yemek ve Market Teslimatı Servisi Trendyol Go'ya Sürpriz Talip Çıktı

Türkiye'de geçmişi oldukça inişli çıkışlı olan Uber bu defa Trendyol Go ile aynı cümlede anılıyor. İlk girdiği dönemde hukuki engellerle karşılaşan şirket, 2021 itibarıyla yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı.

Son dönemlerde Türkiye pazarında yeniden hareketlenen Uber, bu kez yemek ve market teslimatına dair büyük bir adım atmanın peşinde. Kulislere yansıyanlara göre Uber, Trendyol'un alt markası Trendyol Go'yu satın almak için görüşmelere başladı.

Hızlı Teslimat Alanında Büyüme Fırsatı

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre süreç henüz çok başlarda. Yani ortada imzalanmış bir anlaşma yok ve her an vazgeçilebilir bir noktada duruyor. Taraflardan da şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Globalde Uber Eats adıyla oldukça güçlü bir teslimat ağına sahip olan Uber, Trendyol Go ile Türkiye pazarında da bu alana sağlam bir giriş yapmak niyetinde.

Uber Yatırım Yapmadan Türkiye'de Nam Salabilir

Eğer bu satın alma gerçekleşirse, Uber sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da yeni bir açılım fırsatı yakalayabilir. Trendyol Go'nun halihazırda oturmuş lojistik ağı, teknolojik altyapısı ve kullanıcı kitlesi var; bu durumda sıfırdan yatırım yapmasına gerek kalmayacaktır.

Ayrıca söz konusu model başka ülkelere de yayılabilir. Şu an yemek ve hızlı teslimat alanlarında büyük bir rekabet var. Trendyol'un var olan kitlesini eline alması, Uber'in hızlıca büyümesine zemin hazırlayabilir. Ancak söylediğimiz gibi; resmi açıklama gelmeden herhangi bir şey söylemek zor.

Şimdi gözler iki tarafın yapacağı açıklamaya çevrildi.