Yemeksepeti'nin "1 Ye 1 Hediye" Kampanyası Başladı

Yemeksepeti beklenen "1 Ye 1 Hediye" kampanyasını başlattı. Kullanıcılarının en sevdikleri restoranlardan en sevdikleri yemekleri en uygun fiyatlarla tatmalarını hedefleyen bu kampanya, şimdiden oldukça büyük bir ilgi topladı.

Kampanya kapsamında seçili markalardan en popüler ürünler için 1 alana 1 bedava fırsatı sunulacak. Dominos, Arby's ve Popeyes gibi önde gelen üç markanın yer aldığı kampanyaya, Pizza Lazza, OSES ve McDonald's da 27 Mart itibarıyla dâhil oldu. Yemeksepeti, çeşitlilik ve farklı zevklere uygun menülerle devam ederek kullanıcılara daha fazla seçenek ve avantaj sunacak.

Kullanıcılar bu avantajlı kampanyadan yararlanarak en sevdikleri lezzetlere uygun fiyatlarla ulaşabilecekler. Yemeksepeti, kampanya süresince daha fazla restoran ve menü seçeneğini kullanıcılara sunarak, herkes için cazip bir yemek deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Kampanya ile Hem İş Ortakları Hem Kullanıcılar Kazanıyor

"1 Ye 1 Hediye" kampanyası, Yemeksepeti'nin kullanıcılarını memnun etmeyi amaçladığı gibi aynı zamanda iş ortaklarına da değer katıyor. Yemeksepeti, bu kampanyayla birlikte kullanıcılarına uygun fiyatlı yemekler sunarken, iş ortaklarının da satışlarını artırmasına yardımcı oluyor.

Kampanya şu anda bulunduğunuz konumda bahsi geçen restoranlarda mevcut durumda. İlerleyen günlerde restoran sayısı daha da artacak.