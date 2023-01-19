"Hangi Yemeği Yapacağım?" Derdine Son: Yemek Tarifi Sunan WhatsApp Botu!

Yemeksepeti bünyesinde hizmet veren içerik platformu Yemek.com, yenilikleriyle kullanıcıların hizmetlere daha kolay erişmesini sağlıyor. Şirkete ait yeni WhatsApp botu “Bana Tarif Öner” ile kullanıcılar hem hangi yemeği yapacağıyla ilgili kararsızlıktan kurtuluyor, hem de Yemek.com'un zengin tarif seçenklerinden faydalanabiliyor. Bana Tarif Öner hizmeti 0549 578 24 25 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Yemeksepeti'ne ait Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yemek siteleri arasında yer alan Yemek.com, herkesin yaygın olarak yaşadığı "bugün ne yemek yapsam" sorununu ortadan kaldıracak yeni teknolojik hizmeti "Bana Tarif Öner"i ücretsiz olarak hizmete sundu.

"Bana Tarif Öner" Hizmeti Nasıl Kullanılır?

İçerisinde 30 binden fazla tarif barındıran hizmet bunun yanı sıra eğlenceli ve ilham dolu içerikleriyle, yemekle ilgili olan her alana dokunuyor ve şirketin WhatsApp üzerinden sunduğu sohbet yazılımı, kullanıcılara ellerindeki malzemelerle hazırlayabileceği yemek tarifleri öneriyor.

Bana Tarif Öner hizmetini "0549 578 24 25" numaralı WhatsApp hattı üzerinden veya https://bit.ly/banatarifoner bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak hemen kullanmaya başlayabilen kullanıcılar, herhangi bir mesaj göndererek özel hazırlanan listelerle karşılaşıyor. Sabahtan öğleye, öğleden akşama pek çok yemek tarifi bulunan hizmette mevsimsel ve sezonsal olarak da tarifler sürekli olarak güncelleniyor.

Peki siz Yemek.com'un bu yeni Whatsapp botu hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.