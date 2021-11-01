Nevzat Aydın Görevinden Ayrıldı: Yemeksepeti'nin Yeni CEO'su Belli Oldu!

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı Yemeksepeti'nin kurucularından Nevzat Aydın CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Aydın ayrıca Yemeksepeti'nin yeni CEO'sunu da açıkladı. Paylaşılan bilgilere ilişkin merka edilen detaylar haberimizde.

Yemeksepeti'nin Yeni CEO'su Belli Oldu

Ülkemizde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi yemek sipariş platformu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Nevzat Aydın, Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu.

Nevzat Aydın, sosyal medya hesabında konu ile ilgili olarak önemli açıklamada bulundu. Aydın, konu ile ilgili olarak "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi" dedi.

Aydın, "Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola" sözlerine yer verdi.

Yeni CEO'nun kim olacağına yönelik açıklama yapan Aydın, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çevrim içi yemek sipariş portalının yeni CEO'sunun Mert Baki olacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibinin kurduklarını belirten Aydın, "Hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın, "Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı" sözlerini kullandı.

Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız ... — Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 1, 2021

Yemeksepeti Mahalle Hizmeti Kullanıma Sunulmuştu

25 milyondan fazla kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran ve 300’den fazla Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veren şirket, geçtiğimiz haftalarda "Mahalle" isimli yeni bir hizmeti kullanıma sunmuştu. Yemeksepeti, yeni hizmet ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyor.

Mahalle hizmetinde market, kasap, manav, şarküteri, kuruyemiş, petshop, balık&deniz ürünleri, çiçek, kozmetik&güzellik ve aktar&organik kategorileri yer alıyor. Kullanıcılar, Mahalle hizmeti sayesinde uygulama üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünleri hızlı ve pratik bir şekilde sipariş edebilir.