Avatar: The Last Airbender Serisinin Devamı Nihayet Geliyor

Nickelodeon, Avatar: The Last Airbender yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun, The Legend of Korra'dan sonra geçen yeni bir devam serisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Avatar: Seven Havens adını taşıyan bu seri, tıpkı önceki yapımlar gibi iki kitaba bölünmüş 26 bölümden oluşacak.

DiMartino ve Konietzko, perşembe günü yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

Orijinal seriyi yaratırken, on yıllar sonra hâlâ bu dünyayı genişleteceğimizi hiç hayal etmemiştik. Yeni Avatar serisi, fantastik unsurlar, gizemler ve harika yeni karakterlerle dolu olacak. Destansı ve duygusal bir maceraya hazır olun.

Avatar: Seven Havens Konusu

Nickelodeon'un basın açıklamasına göre hikaye yıkıma uğramış bir dünyada geçiyor. Yeni Avatar olduğunu öğrenen genç bir Toprak Bükücü, artık bu unvanın insanlık için bir tehdit olarak görüldüğünü fark ediyor. Bu yüzden hem insanlar hem de ruhlar tarafından avlanmaktadır ve onu bir kurtarıcı olarak görmek yerine, yok edilmesi gereken biri olarak görürler.

O ve uzun zamandır ayrı kaldığı ikiz kardeşi, gizemli kökenlerini keşfetmek ve medeniyetin son sığınakları yıkılmadan önce Yedi Cenneti kurtarmak zorundalar.

Seven Havens, geliştirilmekte olan pek çok Avatar projesinden sadece biri. Bunlardan en dikkat çekeni ise Netflix'in canlı aksiyon uyarlaması olacak ki ilk sezonu büyük bir ilgi görmüştü ve şimdiden ikinci ve üçüncü sezonları için onay aldı.

Ancak orijinal yaratıcılar DiMartino ve Konietzko, yaratıcı fikir ayrılıkları nedeniyle projeden ayrıldı.

Başka Projeler: İsimsiz Avatar Aang Vizyon Tarihi

Bunun yanı sıra, Avatar Aang ve arkadaşlarının yetişkinlik dönemine odaklanan bir animasyon filmi de yolda.

İsimsiz Aang Avatar Filmi, 30 Ocak 2026'da sinemalarda olacak. Seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Eric Nam gibi isimler bulunuyor.