Avcılığı Sevenler Buraya! Yeni Avcılık Oyunu Duyuruldu

Oyun sektöründe, herkese hitap eden çok farklı türde oyunlar görebiliyoruz. Avcılık oyunları da bu geniş yelpazede kendileri yer bulmayı başardılar. THQ Nordic ve Nine Rocks Games stüdyosu tarafından yapılan duyuru ile oyunculara farklı bir alternatif daha sunulacak: Next Hunting Adventure geliyor.

Vahşi Doğada Tehlikeli Avlara Çıkabileceğiniz Next Hunting Adventure Geliyor

Şu an için yalnızca PC (Steam) için geliştirilen oyun, sizi farklı Kuzey Amerika ve Kanada dolaylarına götürecek. Büyük ölçekli açık dünyası genelinde, hem büyük ve hem de küçük baş hayvanların peşine düşebileceksiniz. Tasarımın özgün bir şekilde tasarlanmasının yanı sıra, her bir hayvanın kendisine özgü bir davranış karakteristiği ve yaşam alanı olacak. Bu bağlamda, beslendiği ve uyuduğu noktalar farklılık gösterecek.

Geliştiricinin geçmişteki tecrübelerinin ve oyuncu geri bildirimlerinin rehberlik ettiği geliştirilmekte olan Next Hunting Adventure, çıkışı sonrasında yayınlanacak olan genişleme paketleri ve güncellemeler ile desteklenecek. Nihai hedef ise devasa bir av simülasyonu oluşturmak.

Av tüfeği üreticilerinden yüksek teknolojili ekipmanlara kadar ondan fazla farklı gerçek dünya marka ortaklarının yer alacağı oyunda, avcılık köpeği mekaniği de karşımıza çıkacak. Zamanla gelişecek olan dostlarımız, hayvanların izlerini sürebilecekler. Haliyle avcılık daha gerçekçi ve stratejik hale gelecek.

Son olarak, şimdilik çıkış tarihi belli olmayan Next Hunting Adventure oyununda kullanılan gelişmiş mermi kamera sistemi ile merminin açısı, hızı ve isabet noktası dahil pek çok ince detayı görebilmek mümkün olacak. Ayrıca Hunting Lodge ile bir sonraki avınızın planlamasını yapabilecek, büyük uğraşlar sonucunda kazandığınız kupaları sergileyebilecek ve güçlü geliştirmelerin kilidini açabileceksiniz. Her bir harita, o bölgeye özel bir Hunting Lodge ile gelecek.