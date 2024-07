Yeni Bir Yengeç Türüne League of Legends Şampiyon Teemo'nun Adı Verildi!

Bilim insanları, Güney Çin Denizi'nin mercan resiflerinde yeni bir yengeç türü keşfetti ve bu türe, League of Legends'ın şampiyonlarından Teemo'nun adını verdi.

Gothus teemo adı verilen yengeç, Xanthidae familyasına ait olup kahverengi çizgili bir renge ve yoğun şekilde kısa setalara sahip. Teemo ise özellikle League of Legends oynayan oyuncuların yakınen bildiği, küçük boyutları, kahverengi ve beyaz renkleriyle tanınan ve mantarlarıyla ünlü bir şampiyon.

Keşfedilen Türle İlgili Neler Biliyoruz?

Bilim insanları bu yeni türü Paracel ve Spratly Adalarında keşfetti ve Çin'deki bir deniz biyolojisi müzesinde incelemeye alındı. Gothus teemo, adını binlerce yıllık Çin masa oyunundan alan Gothus cinsinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Gothus teemo, bu türde bu adı alan ilk canlı değil. Geçmişte bilim insanları daha önce hayvanlara The Legend of Zelda, Street Fighter ve Pokemon karakterlerinin isimlerini vermişti. Elbette bu, League of Legends şampiyonları arasında bir ilke işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.