Yeni BMW 5 Serisi Sedan Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, yeni BMW 5 Serisi Sedan'ı tanıttı. Otomobil, içten yanmalı motor seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli olarak da sunuluyor. Yeni BMW 5 Serisi Sedan, elli yılı aşan model tarihindeki sekizinci nesliyle sınıfının standartlarını belirlemeye hazırlanıyor.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan, BMW'nin ezber bozan tasarım diliyle yeniden şekillenirken, en son teknolojileriyle de geleceğe ışık tutuyor. Ön tasarımı BMW böbrek ızgaralarının modern yorumlanmış hâli ve markanın tipik dört bölümden oluşan farlarından oluşan Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın arkası ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş yere paralel olarak konumlandırılan stoplarla tamamlanıyor.

Otomobilin Yeniden Tasarlanan Direksiyonu Dikkat Çekiyor

Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın iç mekânı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile misafirlerini karşılıyor. Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor.

Otomobil tamamen elektrikli ve mild hybrid özelliğine sahip içten yanmalı motor seçeneklerini bir arada sunuyor. Yeni BMW i5 M60 xDrive modeli iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Yeni BMW i5, 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW 520d xDrive, en çok tercih edilen dizel motor seçeneği olarak, mild hybrid özelliğiyle güncellenerek ürün gamında yerini alıyor. Dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle destek sağlıyor.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Türkiye'de Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarındaki yerini alacak olan Yeni BMW 5 Serisi Sedan, yılın üçüncü çeyreğinde ön siparişe açılacak ve 2023'ün son çeyreğinde satışa sunulacak.