BMW Motorrad'ın İki Yeni Modeli Tanıtıldı

BMW Motorrad, saf sürüş keyfi sunan R 18 Roctane modeli ve BMW Motorrad'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan R 12 nineT modellerini tanıttı. Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW Motorrad, R 18 Roctane modeliyle bu yılın üçüncü çeyreğinde, 1200 cc boxer motoru sayesinde yüksek güç ve ayırt edici sesiyle dikkat çeken R 12 nineT modeli ise 2024 yılında Türkiye'de yollara çıkacak.

R 18 Roctane, efsane model R 5'ten izler taşıyan tasarımı ve klasik görüntüsüne rağmen güncel teknolojisiyle dikkat çekiyor. Model, Avus metalik siyah gövde rengi ve mat siyah görünümüyle geçmişi yansıtıyor. R 18 Roctane'in opsiyonel renk alternatifi olarak kullanılan Manhattan gövde rengi ise metalik mat görünümüyle kendine hayran bırakıyor.

R 18 Roctane'in şasisinde çift döngülü çelik borular kullanılıyor. Teleskopik çatallar ve konsoldaki süspansiyon dikmesi, önde 21 inç, arkada 18 inç boyutundaki jantlarla birleştiriliyor. Yeni modelin süspansiyon elemanlarında hiçbir elektronik ayar seçeneği bulunmuyor.

R 18 Roctane ve R 12 nineT Tanıtıldı

BMW Motorrad'ın klasik tasarım çizgisi ile modern teknolojiyi bir arada sunan R 12 nineT modeli, 1200 cc hacmindeki motoruyla da dikkat çekiyor. Hava ve yağ soğutmalı olarak çalışan ünite, 109 beygir güç ve 115 Nm tork üretiyor. Tasarımı ise 70'li yılların efsanesi BMW R 90 S'in sade yakıt tankı, koltuk ve arka çizgisindeki etkileri taşıyor.

R 12 nineT'nin sol tarafındaki egzoz sistemi, çift susturucusu ve konik egzoz ucuyla modelin klasik ama sportif tasarımını destekliyor. Model, led teknolojisine sahip far ve stop detaylarıyla daha güncel bir görünüm kazandırılırken, sürüş güvenliği de artırıyor.

Her iki model de BMW Motorrad'ın klasik tasarım çizgisini modern teknolojiyle birleştiriyor ve sürüş keyfine odaklanıyor.