Yeni BMW 5 Serisi Tanıtıldı: Touring, Güçlü Elektrikli Versiyonuyla Geliyor!

Geçen yıl tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi ailesi, daha pratik bir kullanım sunan Touring versiyonlarıyla zenginleşiyor. Yeni BMW 5 Serisi Touring, sedan modelin tasarım dilini korurken, i5 isimli %100 elektrikli versiyonuyla da dikkat çekiyor.

Yeni BMW 5 Serisi Touring'in ön bölümünde keskin hatlar, yenilenen köşeli aydınlatmalar, büyük böbrek ızgara ve opsiyonel Iconic Glow aydınlatma öne çıkıyor. Yan tarafta belirgin omuz çizgisi, hemzemin kapı kolları ve 18 veya 19 inçlik standart jantlar (opsiyonel 21 inç) göze çarpıyor. Arka kısımda ise ince LED stoplar ve agresif difüzör dikkat çekiyor.

Yeni BMW 5 Serisi Touring, M Sport, M Sport Pro ve M Carbon dış tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor. Boyutlarına bakıldığında selefine kıyasla daha uzun ve geniş olduğu görülüyor, ayrıca aks mesafesinde de artış mevcut.

İç mekanda, diğer BMW modellerinden tanıdığımız kavisli dijital panel dikkat çekiyor. Bu panel, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inçlik multimedya ekranından oluşuyor. Ekranlar, BMW Operating System 8.5 üzerinde çalışıyor ve modelde iki kollu sportif direksiyon simidi, spor koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve "tamamen vegan" malzemeler bulunuyor.

%100 elektrikli i5 Touring versiyonunda 81.2 kWsa kapasiteli bir batarya bulunuyor. i5 eDrive40 Touring, arka aks üzerine konumlandırılmış motoruyla 250 kW (340 PS) güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyon, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını ve WLTP'ye göre karma kullanımda 560 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

Türkiye'de son aylarda piyasaya sürülen yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın 5.628.700 TL'lik satış fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. i5 Sedan ise %40 ÖTV dilimine giren eDrive40 versiyonuyla 3.879.700 TL'den başlıyor. Touring versiyonu için fiyatlar henüz netleşmedi.