Yeni BMW 520d xDrive Modeli Tanıtıldı!

Business sedan kategorisinde öncü olan BMW 5 Serisi, hafif hibrit dizel motorlu Yeni BMW 520d xDrive Sedan'ı tanıttı.

Elli yılı aşkın bir mirasa sahip sekizinci nesil BMW 5 Serisi Sedan Türkiye'de ilk kez görücüye çıkıyor. İçten yanmalı hafif hibrit dizel motora sahip bu versiyon 5.093.800 TL'den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

BMW 5 Serisi'nde dizel motorlar için en iyi seçenek olarak bilinen Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Mild Hybrid formunda daha düşük yakıt tüketimi, daha düşük karbon emisyonu ve üstün performans sunan en son teknolojilerle geliştirildi. Bu modelde 197 beygir gücü ve 400 Nm tork üreten 2 litrelik, dört silindirli bir dizel motor kullanılıyor.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan Neler Sunuyor?

Sekizinci nesil BMW 5 Serisi ayrıca yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan, genişletilmiş C sütunu ve model adıyla yeni bir dönemi başlatıyor. Dinamik Karşılama Aydınlatması, kullanıcıyı karşılamak için çeşitli animasyonlar eşliğinde giriş ve çıkış sırasında kapı alanını aydınlatarak güvenliği artırıyor.

İç kısımda ise 12,3 inç gösterge ekranı ve 14,9 inç multimedya ekranı içeren ve fiziksel düğmeleri en aza indiren BMW Kavisli Ekran dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan direksiyon simidi dokunmaya duyarlı düğmeler içerirken, orta konsoldaki yeni vites seçme paneli arka aydınlatmasıyla araç içindeki premium ambiyansa katkıda bulunuyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan'ın standart özellikleri arasında BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Ön Koltuklar için Bel Desteği Fonksiyonu, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Gesture Control ve Arka Cam Perdeleri yer alıyor.

Tamamen elektrikli Yeni BMW i5 için ön sipariş sürecinin yılın son çeyreğinde başlaması bekleniyor.