Yeni BMW X5 Tanıtıldı: 5 Farklı Motor Seçeneği İle Şaşırttı!

Uzun zamandır beklenen beşinci nesil BMW X5 sonunda kendisini gösterdi. 1999 yılından bu yana piyasada olan SUV model yeni nesli ile şimdiye kadarki en kapsamlı değişime ev sahipliği yapacak. Alman üreticinin Neu Klasse tasarım diline kavuşan modelde, 5 farklı türde motor seçeneği sunularak her ihtiyaca yönetlik bir model olmak istiyor. İşte yeni BMW X5 hakkında merak edilen tüm detaylar.

Yeni BMW X5'in Tasarımı Nasıl?

G65 kasa kodu ile karşımıza çıkan yeni nesil BMW X5, iX3 modelinden tanıdığımız tasarım felsefesini benimsemiş durumda. Ön bölümde boydan boya uzanan siyah bir panele ev sahipliği yapan aracın, aydınlatma grubu da bu panelin içinde kendisine yer buluyor. Bu siyah panelin tam ortasında ise önceki BMW modellerine göre çok daha ince böbrek ızgaları ile karşılaşıyoruz. Bu ızgaralar standart olarak aydınlatmalı olarak sunuluyor.

Ön bölümde belki de en dikkat çeken detay ise 'X' formlu gündüz LED farları oluyor. BMW'nin SUV modelleri yeni bir imza olarak nitelendirilen bu grafikler isteyen kullanıcılar tarafından iptal edilebilecek. Aracın hava girişleri ise siyah panelin altında kendisine yer buluyor. Şimdilik model gamının tepesinde yer alan M60e versiyonunda bu bölümde daha geniş hava girişlerinin yanı sıra sarı renkli X işaretleri göreceğiz.

Geleneksel Kapı Kollarına Veda

Yan tarafa göz attığımızda ilk dikkat çeken şey pürüzsüz yüzey oluyor. Yeni nesilde geleneksel kapı kollarına veda eden araçta yan camların alt kısımlarında 'BMW Winglets' adı verilen açma kolları bulunuyor. Alman üretici kapı açma görevi gören bu kanatçıkların aracın 0,28 lik rüzgar direnci katsayısına katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Şirket ayrıca ilk defa otomatik olarak açılıp kapanabilen kapıları da opsiyon listesine eklemiş durumda.

Arka bölüme geçtiğimizde birbirine doğru uzanan stop lambaları bizleri karşılıyor. Yalnızda M60e xDrive versiyonunda sunulan dört çıkışlı egzoz sistemi ve özel LED grafikler dikkat çeken diğer detaylar arasında. Alt bölümde ise aracın siyah renkli plakalık ve çevresi tampona doğru inildikçe daralarak oldukça farklı bir görünüm ortaya koyuyor.

Yeni BMW X5'in Boyutları Ne Kadar?

Yeni BMW X5 tasarımın yanı sıra boyut anlamında da gelişmiş. Önceki modele göre 55 mm uzayarak 4.990 mm'ye ulaşan modelde, aks mesafesi de 60 mm artarak 3.035 mm'ye ulaşmış. Yeni model bu sayede iç mekanda daha fazla genişlik sunuyor. Diğer yandan yeni modelin genişliği 2.000 mm olarak açıklanırken yüksekliği ise 1.750 mm.

Yeni BMW X5 İç Mekanda Neler Sunuyor?

BMW X5'in dış tasarımı kadar iç mekanı da büyük bir değişime uğradı. İç mekana 17,9 inçlik oldukça geniş bilgi-eğlence sistemi ekranı önderlik ediyor. Yeni modelde BMW'nin geçmişte imzası hâline gelen döner iDrive kontrol ünitesine de tamamen veda ediyoruz. BMW bunun yerine orta konsolda daha farklı kontrol ünitesi tercih etmiş gibi görünüyor. Yeni modelde ayrıca artık klima tuşları da yer almıyor. Alman üretici direksiyon üzerindeki fiziksel tuşları ise korumuş.,

İç mekandaki bir diğer önemli değişiklik ise standart dijital gösterge panelinin kaldırılması oldu. Yeni X5 modelinde artık Panoramic Vision adı verilen ön cam altında boydan boya uzanan bir gösterge yer alıyor. Sürüş hakkındaki tüm bilgiler direkt olarak ön cam altındaki bu bölüme yansıtılıyor. Böylece sürücünün dikkati dağılmadan araç hakkında bilgileri takip etmesi hedefleniyor.

BMW X5 Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

BMW, yeni X5 modelinde 5 farklı motor ünitesi seçeneği sunarak bir tarihinde bir ilke de imza attı. Yeni model; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve hidrojenli olarak satın alınabilecek. BMW bu sayede tam bir geçiş döneminde olduğumuz otomotiv piyasasında her türlü ihtiyaca yönelik bir motor seçeneği sunmayı amaçlamış.

Elektrikli BMW iX5 60 xDrive'ın Özellikleri Neler?

BMW iX5 ilk etapta 60 xDrive seçeneği ile sunulacak. Önde ve arkada olmak üzere iki elektrikli motoruna sahip olan model 578 beygir güce ve 805 Nm torka sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlayan aracın son hızı 210 km/s olarak açıklandı. 141 kWh'lik bataryaya sahip olan aracın menzili ise WLPT verilerine göre maksimum 845 kilometre olarak ölçülüyor.

800V'lik mimariye ev sahipliği yapan BMW iX5, 460 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Yeni SUV modelin bataryası bu sayede yüzde 10'dan yüzde 80 oranına sadece 22 dakikada şarj olabiliyor. Diğer yandan yeni modelin sadece 10 dakikalık şarj ile 274 kilometrelik sürüş menziline kavuştuğu belirtiliyor.

BMW'nin yeni elektrikli SUV modeli olumsuz anlamda da rekora sahip olacak. Yeni model, yapılan açıklamaya göre 2.825 kilogramlık ağırlığı ile şimdiye kadar ki en ağır BMW olma özelliğini de taşıyor. 5 metreye varan boyutları ve 141 kWh'lik bataryası ile BMW iX5 için bu ağırlığın oldukça normal olduğunu da söyleyebiliriz.

BMW X5 40 xDrive'ın Özellikleri Neler?

BMW'nin hafif hibrit desteğine sahip benzinli versiyonu kapsamlı bir şekilde elden geçirilen 3 litrelik sıralı 6 silindirli motora ev sahipliği yapıyor. 400 beygir güç ve 580 Nm tork üretebilen modelin 100 km/s hıza ulaşması için gereken süre 5,3 saniye olarak açıklandı. 2.365 kilogram ağırlığı ile model gamının en hafifi olan aracın maksimum sürati ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

BMW X5 40d xDrive'ın Özellikleri Neler?

Yeni nesil X5 modelinde de dizelden vazgeçmeyen BMW, özellikle uzun yol yapan müşterilerini bolca sevindirdi. Yeni dizel versiyon sıralı altı silindirli 3,0 litrelik motorundan 313 beygir güç ve 670 Nm tork üretebiliyor. 6,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilen aracın azami hızı 230 km/s olarak açıklandı. Yeni modelin 100 km'deki ortalama yakıt tüketimi ise 7,0-7,3 litre olduğu belirtiliyor.

Yeni BMW X5'in Şarj Edilebilir Hibrit Versiyonları Neler Sunuyor?

Yeni modelin her iki şarj edilebilir hibrit versiyonu da 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli motora ev sahipliği yapıyor. X5 50e ve X5 M60e olarak adlandırılan modeller benzinli motora ek olarak 197 beygir güç sunan bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 26,5 kWh'lik batarya paketine ev sahipliği yapan her iki aracın güç ve sunduğu özellikler ise farklılık gösteriyor.

BMW X5 50e xDrive modeli sahip olduğu 489 beygir güç ve 700 Nm tork ile 100 km/s hıza 5,0 saniyede ulaşabiliyor. Bu versiyonun 102 kilometreye kadar elektrikli menzile sahip olduğu belirtiliyor. X5 M60e xDrive ise 612 beygir güçve 800 Nm tork ile kardeşinden çok daha performanslı. 4,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilen versiyonun elektrikli menzili 98 kilometre olarak açıklandı.

Hidrojen Yakıt Hücreli BMW X5 Hangi Özelliklere Sahip?

BMW, Toyota ile birlikte geliştirdiği hidrojen yakıt hücresi teknolojisini ilk defa G65 X5 modelinde sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık olarak 7 kilogramlık hidrojen deposuna sahip olan modelin bu sayede yaklaşık olarak 750 kilometre menzil sunması bekleniyor. Yeni modelin diğer teknik detayları ise henüz açıklanmadı.

Yeni BMW X5 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

BMW, 5 farklı motor seçeneğine sahip olan yeni X5 modelinin hepsini bir anda piyasaya sürmeyecek. Bavyeralı üretici ilk etapta içten yanmalı versiyonları satışa sunacak. 28 Kasım'da Avrupa'da satışa sunulacak dizel ve benzinli versiyonlar için ön siparişler alınmaya başladı.

Dizel ve benzinli versiyonları ise hibrit ve tam elektrikli versiyonlar izleyecek. Hibrit ve tam elektrikli versiyonun satışa çıkışının ise 2027 yılının Mart ayında olması bekleniyor. Bu araçlar için siparişler 8 Ekim 2026 tarihinde açılacak. Aracın hidrojen yakıt hücresine sahip olan versiyonu 2028 yılında beklenirken, bu versiyon için net bir tarih henüz açıklanmış değil.

Yeni BMW X5'in Fiyatı Ne Kadar?

Yeni BMW X5'in Almanya fiyatları belli oldu. Buna göre:

BMW X5 40d xDrive: 94 bin 800 euro

94 bin 800 euro BMW X5 40d xDrive: 98 bin 800 euro

98 bin 800 euro BMW iX5 60 xDrive: 102 bin 800 euro

102 bin 800 euro BMW X5 50e xDrive: 102 bin 800 euro

102 bin 800 euro BMW X5 M60e xDrive: 125 bin euro

Editörün Yorumu

Yeni nesil BMW X5, tasarımı teknolojisi ve 5 farklı motor ünitesi ile adeta Alman üretici için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İçinde bulunduğumuz koşullar altında herkese hitap etmek isteyen BMW, 5 farklı güç ünitesi ile bu konuda oldukça cidid görünüyor. Bu durum her ne kadar ilk etapta mantıklı görünse de üreticinin maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir. Alman üreticinin bu politikasının başarılı olup olmayacağını hep beraber izleyip göreceğiz.