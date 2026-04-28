Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı! 9 Dakikada %97 Şarj Seviyesine Ulaşıyor

BYD, Atto 3'ün yenilenen versiyonunu duyurdu. Hem tasarım hem teknik özellik tarafında önemli iyileştirmelerde bulunulan bu otomobil, özellikle düşük dolum süresi ve güçlü motoru ile ön plana çıkıyor. Yeni modellerin her ikisi de artık arkadan itişli ve göze daha iyi hitap eden iç tasarımla geliyor.

Yeni BYD Atto 3'ün Özellikleri Neler?

Batarya Teknolojisi: BYD 2. Nesil Blade Batarya (Lityum Demir Fosfat)

BYD 2. Nesil Blade Batarya (Lityum Demir Fosfat) Şarj Süresi: %10'dan 97 seviyesine 9 dakikada ulaşma

%10'dan 97 seviyesine 9 dakikada ulaşma Güç: 200 kW / 240 kW

200 kW / 240 kW Batarya: 57,6 kWh / 68,8 kWh

57,6 kWh / 68,8 kWh Menzil: 540 kilometre / 630 kilometre (CLTC)

540 kilometre / 630 kilometre (CLTC) Uzunluk: 4665 mm (Önceki modele göre 210 mm daha fazla)

%10'dan %97 seviyesine sadece 9 dakikada ulaşabilen Yeni BYD Atto 3, iki temel sürümle birlikte geliyor. Standart versiyonda 200 kW (269 beygir) güç üreten motor mevcut. Bu sürüm, 57,6 kWh kapasiteli batarya ve 540 kilometre menzil değeri sunuyor. Tabii, menzil değeri Çin'in yollarına uygun koşullarda yapılan testler ile elde edilen bir değer.

Türk sürücülerini Çin standartlarını yansıtan CLTC yerine Avrupa standartlarına bağlı olan WLTC ilgilendirdiği için bu değeri 0,82 ile çarpmak gerekiyor. Yani gerçek hayatta elde edeceğimiz menzil değeri yaklaşık 443 kilometre olacaktır. Bunun özellikle şehir içi kullanımda epey uzun süre yeterli olacağını söylemek mümkün.

Buna ek olarak 68,8 kWh kapasiteli batarya, 240 kW (322 beygir) güç üreten ve 630 kilometre menzil sunan başka bir versiyon da mevcut. Standart sürümde olduğu gibi bu menzil de Türkiye'yı yansıtmıyor. Onun için bir kez daha 0,82 ile çarpmakta fayda var. Bu da bizi 516 kilometre menzil değerine götürüyor.

Yeni BYD Atto 3, Tasarımda Hangi Yenilikleri Getiriyor?

Toplam 4665 mm uzunluğa sahip bir model olarak gelen yeni BYD Atto 3, eskisine göre 210 mm daha uzun. 4794 mm uzunluğundaki Tesla Model Y'den de 129 mm daha kısa olduğunu belirtelim. Aracın iç tarafı da yenileme işleminden etkilendi. Önceden daha samimi bir görünüme sahip olan iç tasarımdan vazgeçilip daha klasik bir yaklaşım benimsendi.

18 ve 19 inç olmak üzere iki jant seçeneği ile birlikte gelen otomobilin araçta 16 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Panoramik cam tavana sahip olan arabada buzdolabı bulunuyor. Ön yolcu koltuğunun tamamen arkaya yatırılmasını sağlayan bir dinlenme modu da mevcut. 750 litrelik bagaj hacmine sahip olmasının yanı sıra ön kaputun altında da bir şeyler saklamak için kullanılabilecek 180 litrelik alan sunuyor.

Yeni BYD Atto 3'ün Fiyatı Yüksek mi Olacak?

BYD Atto 3'ün yenilenen sürümünün daha yüksek fiyat etiketi ile gelip gelmeyeceği hakkında henüz resmî açıklamada bulunulmadı ancak aracın artık daha büyük olması ve şarjının daha hızlı dolması gibi avantajlar dolayısıyla Türkiye'de bir fiyat artışı görebiliriz. Tabii, bunun ne kadarlık bir artış olacağı şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor.

Editörün Yorumu

BYD'nin Atto 3 modelinin bu yenilenen sürümünde özellikle şarj dolum süresi dikkatimi çekti. Sadece birkaç dakika içinde çok uzun mesafeler katetmeye yetecek kadar şarj oluyor ki bu, aracın aynı zamanda rakiplerine karşı da önemli bir avantaj elde etmesini sağlıyor. Öte yandan tasarımda klasik yaklaşıma daha çok bağlı kalınmasının da aracın daha genel bir ktileye hitap etmesini mümkün kılacağı kanaatindeyim.