16 GB RAM'li Redmi K100 Pro Max Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K100 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen cihaz, serinin bir önceki modelinden daha yüksek bir fiyat ile satışa sunulacak. Telefon ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli Redmi K90 Pro Max, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15 serisi, Redmi 15, Redmi A5 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 Pro Max satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Redmi K100 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Pro Max'in yaklaşık 5000 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 66 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim. Bu arada Redmi K90 Pro Max için 3.999 yuan (26.424 TL) fiyat belirlenmişti.

Redmi K100 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Fikri vermesi açsıından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Redmi K100 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi K90 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası da 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Redmi K100 Pro Max'te Kaç GB RAM Bulunacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunulacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi K90 Pro Max'te RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K100 Pro Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efetklere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.