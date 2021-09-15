2022'de Çıkacak Call of Duty Oyunu Belli Oldu!

2022 yılında çıkışını gerçekleştirecek Call of Duty oyunu gün yüzüne çıktı. Ortaya atılan bir iddiaya göre video oyunu, 2019 yılında remastered sürümü çıkan CoD: Modern Warfare isimli yapımın devamı olacak. Peki, CoD: Modern Warfare'ın devam oyunu ne zaman çıkacak, konusu ne olacak? Merak içerisinde beklenmeye başlanan yapıma dair detaylar haberimizde.

Sıradaki Call of Duty Oyunu Modern Warfare'ın Devamı Olabilir

Activision firmasının yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın çıkışını gerçekleşmesine az bir süre kala 2022'de çıkacak CoD oyunu ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, resmi Twitter hesabı üzerinden önemli bir bilgi paylaştı.

Henderson, 2022 yılında çıkışını gerçekleştirecek CoD oyununun "Project Cortez" kod ismine sahip olduğunu iddia etti. Bu hafta içerisinde GeForce Now veritabanında Activision'In "Project Cortez" kod ismine sahip bir video oyunu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Modern Warfare'in devamı olacağı iddia edilen video oyununun neden "Project Cortez" kod ismine sahip olduğu da paylaşıldı. Bu kod ismin 1994 yılında vizyona giren Clear and Present Danger filminde yer alan Albay Felix Cortez isimli kötü karakterden geldiği belirtildi.

Yeni oyun ile ilgili önemli bir bilgi paylaşan Tom Henderson, 2022 yılında çıkacak yeni CoD oyununun 2019 yılında remastered sürümü çıkan Modern Warfare'in devamı olacağını ileri sürdü. VGC, kendi kaynaklarından ortaya atılan iddiayı doğruladı.

Call of Duty: Vanguard Ne Zaman Çıkacak?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Paylaşılan bilgilere göre oyunun açık betası üç etaptan oluşuyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5'e özel olan İlk etap 10-13 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Açık betanın ikinci etabı 16-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında oyunu ön sipariş veren PC, Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları erişim sağlayacak. Bunun yanı sıra tüm PS4 ve PS5 kullanıcıları da katılacak. Açık betanın üçüncü etabı ise 18-20 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak ve betaya tüm oyuncular erişebilecek.