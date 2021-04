Yeni Call of Duty: Warzone Haritası Görüntüleri Sızdı

Call of Duty serisinde beklediğimiz gün geliyor. Yeni Verdansk değişimi yakın bir zamanda gerçekleşecek. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da yeni Call of Duty: Warzone haritası görüntüleri ve detayları sızdırıldı ve bu sayede ne tür yenilikler ile karşılaşacağımızı görmüş olduk. Detaylar haberimizde.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. İlk sezonun da 10 Aralık 2020 tarihinde başlamasıyla, beklenen Call of Duty: Warzone ile birleşme ise kısa bir süre sonra gerçekleşmişti. Daha önceden Infinity Ward tarafından yapılan açıklama ile bu oyunun, seri için bir birleştirici rolü oynayacağı söylenmişti. Ne var ki henüz Verdansk haritasında bu bağlamda bir değişim görememişti. Beklentiyi oluşturan ise, Call of Duty: Black Ops Cold War duyurusu öncesinde harita üzerinde keşfedilmiş olan nükleer başlıklı füzeler olmuştu. Görünüşe göre beklenen gün hızla yaklaşıyor.

Yeni Call of Duty: Warzone Haritası Nasıl Görünüyor?

Hatırlayacağınız üzere Actvision, Call of Duty serisinde Fortnite için ikinci sezona geçiş öncesi düzenlenene benzer harita revizyonu etkinliği görebileceğimizin haberini vermişti. Verdansk için de bu türden bir etkinliğin yakında gerçekleşeceği iddia edilmişti. Daha önceden ortaya atılan bir iddiaya göre bu tarih, ikinci sezonun biteceği 22 Nisan 2021. Bu tarih geldiğinde, mevcut Call of Duty: Warzone haritasında Modern Warfare döneminden Black Ops Cold War oyununun geçtiği döneme geçiş yapılacak.

Şu an için ne Activision ne de geliştiriciler Raven Software ve Treyarch tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil, ama ilk olarak On Thin Ice tarafından paylaşılan yapım aşamasındaki reklam videosunun içeriğinde haritanın yeni versiyonundan kareler görebiliyoruz. Görünüşe göre de yeni bir tasarımdan ziyade bir harita evrimi olacak.

Yayınlanmış olan videoda, Verdansk haritasının önemli noktalarının Soğuk Savaş döneminin önemli simgeleri ile değiştirildiğini görebiliyoruz. Mesela inşaat halindeki Stadium ve baraj gibi. Ayrıca havalimanının, televizyon istasyonunun ve şehir merkezinin de 1980li versiyonu da dikkat çekiyor iken, maden kuyusu, Call of Duty: Black Ops Cold War senaryosundaki Ashes to Ashes görevindeki Duga-2 Radar Array gibi görünen yeni yerleri de görebiliyoruz.

Activision bahsi geçen sızıntı görüntüleri hızla sildiği için On Thin Ice tarafından yayınlanmış olana benzer paylaşımlar da büyük ihtimalle kaldırılacaktır. Ancak şu anda henüz kaldırılmamış olan Noswil Gamer kanalındaki fragmana aşağıdan ve buradan da Idle Sloth Twitter hesabı üzerinden paylaşılan yeni Call of Duty: Warzone haritası görüntülerine bakabilirsiniz.