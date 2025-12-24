Ocak 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Açıklandı! İşte Liste

Ocak 2026’da çıkacak yeni oyunlar netleşti. Farklı platformlara gelecek birçok yapım yılın ilk ayında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. İşte liste!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Ocak 2026'da çıkacak oyunlar belli oldu.
  • Listede birçok farklı türde yapım yer alıyor.

2026’ya sayılı günler kala oyun dünyasında gözler yılın ilk ayına çevrildi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar da netleşmeye başladı. Son olarak güncel liste paylaşıldı. Böylelikle farklı türlerde yapımların karşımıza çıkacağını görüyoruz. İşte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar...

Yeni Çıkacak Oyunlar (Ocak 2026)

Açıklanan listeye göre 9 Ocak'ta Spear piyasaya sürülecek. Yapım, Xbox Series X|S platformunda oynanabilecek. Quarantine Zone: The Last Check ve Streetdog BMX ise sırasıyla 12 Ocak ve 14 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 15 Ocak'ta çıkacak The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ise PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC platformlarında oynanabilecek. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ocak 2026'da piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Adı Platformlar Tarih
Spear Xbox Series X|S 9 Ocak
Quarantine Zone: The Last Check PC 12 Ocak
Streetdog BMX PC 14 Ocak
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC 15 Ocak
Brokenlore: Unfollow PS5, PC 16 Ocak
MIO: Memories In Orbit Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, Switch, PC 20 Ocak
Gooey PC 21 Ocak
Arknights: Endfield PS5, PC, iOS, Android 22 Ocak
Hermit and Pig PC 22 Ocak
Banquet For Fools PC 23 Ocak
Escape The Ever After PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC 23 Ocak
Highguard PS5, PC 26 Ocak
Rightfully, Beary Arms Xbox Series X|S, PC 27 Ocak
The Seven Deadly Sins: Origin PS5, PC, iOS, Android 28 Ocak
Cairn PS5, PC 29 Ocak
I Hate This Place PS5, Xbox Series X|S, PC 29 Ocak
Code Vein 2 PS5, Xbox Series X|S, PC 30 Ocak

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

