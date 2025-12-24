Ocak 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Açıklandı! İşte Liste
Ocak 2026’da çıkacak yeni oyunlar netleşti. Farklı platformlara gelecek birçok yapım yılın ilk ayında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. İşte liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ocak 2026'da çıkacak oyunlar belli oldu.
- Listede birçok farklı türde yapım yer alıyor.
2026’ya sayılı günler kala oyun dünyasında gözler yılın ilk ayına çevrildi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar da netleşmeye başladı. Son olarak güncel liste paylaşıldı. Böylelikle farklı türlerde yapımların karşımıza çıkacağını görüyoruz. İşte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar...
Yeni Çıkacak Oyunlar (Ocak 2026)
Açıklanan listeye göre 9 Ocak'ta Spear piyasaya sürülecek. Yapım, Xbox Series X|S platformunda oynanabilecek. Quarantine Zone: The Last Check ve Streetdog BMX ise sırasıyla 12 Ocak ve 14 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 15 Ocak'ta çıkacak The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ise PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC platformlarında oynanabilecek. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ocak 2026'da piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun Adı
|Platformlar
|Tarih
|Spear
|Xbox Series X|S
|9 Ocak
|Quarantine Zone: The Last Check
|PC
|12 Ocak
|Streetdog BMX
|PC
|14 Ocak
|The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
|PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC
|15 Ocak
|Brokenlore: Unfollow
|PS5, PC
|16 Ocak
|MIO: Memories In Orbit
|Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, Switch, PC
|20 Ocak
|Gooey
|PC
|21 Ocak
|Arknights: Endfield
|PS5, PC, iOS, Android
|22 Ocak
|Hermit and Pig
|PC
|22 Ocak
|Banquet For Fools
|PC
|23 Ocak
|Escape The Ever After
|PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC
|23 Ocak
|Highguard
|PS5, PC
|26 Ocak
|Rightfully, Beary Arms
|Xbox Series X|S, PC
|27 Ocak
|The Seven Deadly Sins: Origin
|PS5, PC, iOS, Android
|28 Ocak
|Cairn
|PS5, PC
|29 Ocak
|I Hate This Place
|PS5, Xbox Series X|S, PC
|29 Ocak
|Code Vein 2
|PS5, Xbox Series X|S, PC
|30 Ocak
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.