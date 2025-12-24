Ocak 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Açıklandı! İşte Liste

2026’ya sayılı günler kala oyun dünyasında gözler yılın ilk ayına çevrildi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar da netleşmeye başladı. Son olarak güncel liste paylaşıldı. Böylelikle farklı türlerde yapımların karşımıza çıkacağını görüyoruz. İşte Ocak 2026’da piyasaya sürülecek oyunlar...

Yeni Çıkacak Oyunlar (Ocak 2026)

Açıklanan listeye göre 9 Ocak'ta Spear piyasaya sürülecek. Yapım, Xbox Series X|S platformunda oynanabilecek. Quarantine Zone: The Last Check ve Streetdog BMX ise sırasıyla 12 Ocak ve 14 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 15 Ocak'ta çıkacak The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ise PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC platformlarında oynanabilecek. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ocak 2026'da piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Adı Platformlar Tarih Spear Xbox Series X|S 9 Ocak Quarantine Zone: The Last Check PC 12 Ocak Streetdog BMX PC 14 Ocak The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC 15 Ocak Brokenlore: Unfollow PS5, PC 16 Ocak MIO: Memories In Orbit Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, Switch, PC 20 Ocak Gooey PC 21 Ocak Arknights: Endfield PS5, PC, iOS, Android 22 Ocak Hermit and Pig PC 22 Ocak Banquet For Fools PC 23 Ocak Escape The Ever After PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC 23 Ocak Highguard PS5, PC 26 Ocak Rightfully, Beary Arms Xbox Series X|S, PC 27 Ocak The Seven Deadly Sins: Origin PS5, PC, iOS, Android 28 Ocak Cairn PS5, PC 29 Ocak I Hate This Place PS5, Xbox Series X|S, PC 29 Ocak Code Vein 2 PS5, Xbox Series X|S, PC 30 Ocak

