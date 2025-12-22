Çok Sevilen Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya ile bilrikte The Deed: Dynasty ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

The Deed: Dynasty Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Kampanya 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda The Deed: Dynasty'nin sayfasını görüntüleyin. "Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir.

The Deed: Dynasty Fragmanı

The Deed: Dynasty Nasıl Bir Oyun?

The Deed: Dynasty, dedektiflik, macera ve RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki ana karakter, farklı dönemlerde yaşayan karakterlerin yerine geçerek işlenecek bir cinayet planlıyor. Her bölüm farklı bir karakterin bakış açısıyla oynanıyor. Oyundaki amaç ise cinayet işlendikten sonra suçun üzerimize kalmamasını sağlamaya çalışmak.

Oyunda yanlış bir adım, yakalanmamıza yol açabilirken doğru strateji ise bizi tamamen suçtan kurtarabiliyor. Her oynayışta farklı seçimler yaprak yeni sonuçlara ulaşmak mümkün. Bu da oyunun birden fazla kez oynanabilmesini sağlıyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan yapımın Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

The Deed: Dynasty Minimum Sistem Gereksinimleri