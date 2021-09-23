Yeni CS: GO Güncelleme Notları Çıktı

21 ve 22 Eylül 2021'in CS: GO güncelleme notları paylaşıldı. Bu yamada oyuncuları video oyununda çok fazla değişiklik ve yenilik bekliyor. Bu yeniliklerden biri ise oyuncuların günlerdir beklemekte olduğu operasyonun oyuna eklenmesi oldu.

Yeni CS: GO Güncelleme Notları İçin Özet

Counter Strike: Global Offensive'ın 21 ve 22 Eylül 2021 güncellemelerinde oyunda yapılan değişiklik ve yenilikleri merak ediyorsanız bunların tamamını aşağıdan görebilirsiniz.

Oyundaki Yenilikler

El bombaları artık silah gibi yere atılabiliyor.

Ölümden sonraki 3 saniyelik görüş 2 saniyeye düşürüldü. Kafadan vuruşla görüş ise 1 saniyeden yarım saniyeye düşürüldü.

Deagle silahının hasarı azaltılırken M4A1-S'in hasarı arttırıldı. İkili elitlerin fiyatı 300$'a düşürüldü. Satın alma menüsüne kalkan da eklendi. CT takımındakiler artık Casual Hostage haritalarında kalkan satın alabilir.

Silahlanma yarışında oyuncuların artık her 3 öldürmede bir canı artıyor. Oyuncuların silah ilerlemesindeki bir sorun da düzeltildi.

CS: GO yıkım modunda maksimum tur sayısı 10'a çekildi ve süresi de düşürüldü. Devre arası takım değişikliği kaldırıldı.

Ölüm maçı alanında yapılan yenilikler, klasik deathmatch, team deathmatch (100 öldürmeye ulaşan ilk takım kazanır) ve free-for-all deathmatch (tüm oyuncular birbirine düşman) seçeneklerin eklenmesi ile sınırlı kaldı.

Oyunculara rekabetçi eşleştirmelerde maç süresi seçme olanağı tanındı: Kısa, uzun ya da seçenek yok.

Oyuncular artık quque kodu oluşturup arkadaşları ile paylaşabilir ve arkadaşları ile özel maç yapabilir. Oyuncu, kod paylaşımının dışında Steam gruplarından birini seçip sadece o gruptakilerle de maç yapabilir.

"Operation Riptide"(Girdap Operasyonu) oyunculara sunuldu.

Harita Yenilikleri

Radar, harita üzerinde yapılan son değişikliklerle uyumlu olacak şekilde güncellendi.

Danger Zone oyun modunda resmi eşleştirmeye "Country" eklendi.

Basalt ve Insertion II, rekabetçi, basit eğlence ve ölüm maçı oyun modunlarında resmi eşleştirmeye eklendi.

Wingman oyun modunda resmi eşleştirmeye Ravine ve Extraction eklendi.

Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, Frostbite haritaların resmi eşleştirmelerde tercih olması artık söz konusu değil.

Dust2 haritasında ortaya (mid) doğru görünürlük ayarlamaları yapıldı. Üst tünellerden B arka bölgesine doğru görünürlükte iyileştirmeler yapıldı. Inferno haritasındaki Banana Solid'in üstüne bir kapı eklendi. 1v1 düzeni yeniden ele alındı ve Inferno haritasındaki genel hatalar düzeltildi. Ancient haritasında her iki bomba alanın da boyutu arttırıldı. Kontrplak yüzeylere mermi girişi düzeltildi. 1v1 arenalar eklenirken harita genelinde de iyileştirmeler yapıldı.

Diğer Düzenlemeler