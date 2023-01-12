İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan Yeni Disney Plus Filmi 'Özür Dilerim' Geliyor
Başollerinde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un bulunduğu yeni Disney Plus filmi Özür Dilerim geliyor. İşte filme dair ilk detaylar!
The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, ülkemizde de yayın hayatına başladığı günden bu yana başarılı orijinal içerikleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Netflix'e karşı önemli bir rakip olan Disney Plus, en az Netflix kadar Türkiye orijinal içeriklerine önem veriyor.
Bu orijinal içerik kütüphanesini her geçen ay genişleten Disney Plus, sevilen komedyen İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği, 25 Film yapımı ‘Özür Dilerim’ filmini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Disney Plus’ın yeni orijinal filmi ‘Özür Dilerim’in setinden ilk kareler de paylaşıldı. Yayınlanan yeni kareler şimdiden filme dair ilgiyi de artırdı.
Özür Dilerim Setinden Kareler
Özür Dilerim Oyuncuları
- İbrahim Büyükak
- Oğuzhan Koç
- Gizem Karaca
- Metin Coşkun
- Müfit Kayacan
- Mert Turak
- Yeliz Kuvancı
- Gümeç Alpay Aslan
- Yonca Şahinbaş
- Kerimcan Kamal
- Fatma Toptaş
Özür Dilerim Konusu
Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında, yapayalnız yaşayan, deniz fenerinde bekçidir. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
YORUMLAR