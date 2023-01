İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan Yeni Disney Plus Filmi 'Özür Dilerim' Geliyor

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, ülkemizde de yayın hayatına başladığı günden bu yana başarılı orijinal içerikleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Netflix'e karşı önemli bir rakip olan Disney Plus, en az Netflix kadar Türkiye orijinal içeriklerine önem veriyor.

Bu orijinal içerik kütüphanesini her geçen ay genişleten Disney Plus, sevilen komedyen İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği, 25 Film yapımı ‘Özür Dilerim’ filmini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Disney Plus’ın yeni orijinal filmi ‘Özür Dilerim’in setinden ilk kareler de paylaşıldı. Yayınlanan yeni kareler şimdiden filme dair ilgiyi de artırdı.

Özür Dilerim Setinden Kareler

Özür Dilerim Oyuncuları

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Gizem Karaca

Metin Coşkun

Müfit Kayacan

Mert Turak

Yeliz Kuvancı

Gümeç Alpay Aslan

Yonca Şahinbaş

Kerimcan Kamal

Fatma Toptaş

Özür Dilerim Konusu

Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında, yapayalnız yaşayan, deniz fenerinde bekçidir. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.