Yeni Evlenen Çiftler İçin Uygun Konut Kredisi, İşte Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Eskiden yüzde 1 oranın altında faizle kredi çekilebiliyordu. Artık o günler geride kaldı; şimdiki faiz oranları oldukça yüksek ve vatandaşlar bu sebeple kredi çekmekten kaçınıyorlar. Son dönemde konut kredisi faizlerinde kısmi bir düşüş yaşandı. Ancak kredilerin geri ödeme oranı halen çok yüksek. Şimdi kamu bankalarının özel kampanyasıyla evlenen çiftlere özel bir seçenek sunuluyor.

Diğer kredi paketlerine kıyasla bir tık daha avantajlı olan bu pakete başvurmak için belli başlı kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Peki düşük faizli kredi nasıl alınır? Almak için nereye başvurmanız gerekiyor? İşte detaylar...

2.55 Fazili Ev Kredisi Nasıl Alınır?

Kamu bankalarının sunduğu bu özel konut kredisine başvurabilmek için öncelikle 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Bu kredi yeni evlenen çiftleri kapsadığından, nikah tarihinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması şartı var. Son olarak başvuru sahibi ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir kredi bulunmaması gerekiyor.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar esnek ödeme fırsatlarıyla kredi alabiliyor. Yani bütçenize hangi ödeme planı uyuyorsa onu seçmeniz mümkün. Bunlar;

Gelire göre değişen taksit tutarı

Aylık eşit dağıtılmış taksit tutarı

3 aya kadar ertelemeli ödeme

Başvurmak için bazı bankacılık şartlarını da tamamlamanız şart. Örneğin bir hesap açtırıp en az 3 adet otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. Elinizde bir kredi kartı yoksa açtırmalı ve bunu aktif olarak kullanmalısınız. BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ya da en az üç farklı sigorta ürününden birine sahip olmanız ve son olarak DASK ve konut sigortası yaptırmanız da şartlar arasında. Ardından konut kredisine başvurabilirsiniz.

İndirimli Faiz Oranları

Kamu bankalarının bu kampanya kapsamında verdiği oran 2.55. 1 milyon TL kredi çeken biri, 120 ay vadeyle aylık 26.806 TL ödeyecek. Özel bankalarda ise bir tık daha yüksek bir oran var: %2.59, 1 milyonluk krediyi aylık 27.162 TL taksitle ödüyorsunuz.