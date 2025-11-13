Yeni Far Cry Ortaya Çıktı! Detayları ve Görselleri Sızdırıldı

Oldukça uzun zamandır yeni bir Far Cry oyunu görmüyoruz. Ancak aradan geçen zaman zarfında yaşanan sızıntılar, Far Cry 7 üzerinde aktif olarak çalışıldığını ortaya koyuyor. Büyük bir kabuk değişiminin yaşanacağı iddia edilen oyuna dair yeni detaylar ve oynanış görüntüleri sızdırıldı.

Yeni Far Cry Oyunu Detayları, XDefiant Veri Madenciliği ile Ortaya Çıktı

Far Cry 7 başlangıçta Talisker kod adıyla geliştirildiği, ama sonradan bundan vazgeçildiği ve kendi içinde ikiye ayrıldığı iddia edilmişti. Öyle ki Blackbird kod adlı proje sıradaki ana oyunu ve Maverick kod adlı proje ise yeni tahliye tabanlı oyunu temsil ettiğinden bahsedilmişti. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan GameGPU_com, XDefiant veri madenciliği ile sızdırılan görseller ile serinin sıradaki oyununun, önceki söylentiler ile bağlantılı olarak, kesinlikle Alaska dolaylarında geçeceğine dair güçlü kanıtların olduğunu belirtiyor. Ayrıca Fransız yayıncının iki farklı Far Cry projesi üzerinde çalıştığının teyit edildiği iddia edildi.

https://t.co/8JXwqqAzNu



Far Cry 7 details have reportedly leaked via game files from XDefiant. Fans datamined images showing what appear to be locations from the next Far Cry, strongly suggesting an Alaskan setting, which lines up with previous rumors.



The leak also seems to… pic.twitter.com/O1FztPsVxZ — GameGPU (@GameGPU_com) November 12, 2025

Ne var ki Tom Henderson, Maya piramitlerinin görülmesi dolayısı ile bir Meksika ormanı ortamının olacağını söylüyor. Nedeni ise söz konusu görsellerin Talisker kod adlı projeden geliyor olması. Dahası ise Insider Gaming sitesine özel olarak gönderilen konsept sanat çalışması ve geliştirme aşamasının erken safhasındaki görseller ile eşleştiğini de sözlerine ekliyor.

Bir diğer dikkat çeken detayda, devasa bir sıçanın ölen bir oyuncuyu sürükleyerek götürdüğü görülebiliyor. Bunun da aynı projenin hikayesine göre, mutasyon geçirmiş olan hayvanlar üzerinde deneylerin yapılıyor olmasıyla bağlantılı olduğundan bahsediliyor. Bu ortamın halen Far Cry 7 hikayesine entegreli olduğu, ama Maverick kod adlı projede mutasyona uğramamış ayılar ve kurtlar gibi hayvanlar ile karşılaşacağımız söyleniyor. Elbette iptal edilme ihtimali gerçek olmaz ise.

Kendisine bilgi aktarımında bulunduğunu söyleyen Henderson, ilgi çekici bir oynanış döngüsünün halen oturtulamadığını ve liderlik değişimi ve geliştirilme aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edilme riskinden henüz kurtulamadığından bahsediyor.

Bir başka ekran görüntüsünde görülen kişilerin de Beckett ailesi olduğu belirtiliyor. Hatırlayacağınız üzere önceki bir zamanda sızdırılan bilgilerde, kaçırılan ailemizi yirmi dört saat içinde kurtarmak durumunda olacağımız bir hikayenin işleneceği söylenmişti. Bunun ne denli değiştiği bilinmiyor iken, tartışmalara yol açan oynanış döngüsünün halen oyunda yer alacağı belirtiliyor.

Son olarak, ana karakterin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Bir dönem Cillian Murphy adı geçmiş olsa da, daha sonradan asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Güncel olarak, Kevin Durand'ın (Çıplak Silah) adı geçiyormuş. Elbette bu da şimdilik resmi olarak teyit edilmiş değil.