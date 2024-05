Eniştelerin Yeni Gözdesi Türkiye'de: Yeni Fiat Doblo Modelleri Satışa Çıktı!

Fiat Professional’in efsanevi modeli Doblo, yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa başladı. Fiat’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni Doblo, daha fazla teknoloji ve güvenlik unsurları ile donatıldı. Ayrıca, aracın birden fazla versiyonu bulunuyor.

Yeni Fiat Doblo Özellikleri Neler?

Tamamen yenilenen tasarımıyla göz kamaştıran Yeni Doblo, sadece şıklığıyla değil, güçlü motor seçenekleri, konforlu iç mekanı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle de fark yaratıyor. İçten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleri ile her ihtiyaca cevap veren Yeni Doblo, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma ideal bir şekilde uyum sağlıyor.

Cargo ve Combi Easy versiyonlarında 1.5 litrelik 100 HP gücündeki dizel motor ve 6 ileri manuel şanzıman ile gücün ve tasarrufun tadını çıkarın. Aynı 130 HP motor, Cargo, Combi Premio ve Premio Plus versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzıman ile de tercih edilebiliyor.

Tamamen elektrikli E-Doblo modelinden de bahsedecek olursak, sınıfının en iyi menziline ulaşıyor. 100 kW elektrik motoru ve 50 kWh batarya kapasitesini koruyan E-Doblo, bir önceki jenerasyona göre 60 km daha fazla menzil sunarak 346 km'ye kadar uzanan bir sürüş mesafesi sunuyor.

E-Doblo, 50 kWh bataryası ve 100 kW (136 HP) güce sahip elektrik motoru ile her koşulda yüksek performans sunuyor. 270 Nm tork üreten bu güçlü motor, E-Doblo'yu her arazide ve her yük altında çevik ve dayanıklı hale getiriyor. 100 kW'a kadar hızlı şarj imkanı ile E-Doblo'nu sadece 30 dakikada %80 şarj edilebiliyor.

Ayrıca E-Doblo, kullanıcı odaklı yeni ayarlanabilir rejeneratif frenleme sistemi ile sürüş kontrolünü sürücüye veriyor. Direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar ile frenleme şiddetini üç kademeye kadar ayarlanabiliyor. Hafif, orta ve güçlü rejeneratif frenleme modları arasından seçim yaparak trafik durumuna ve yol koşullarına göre en uygun rejenerasyon seviyesini seçilebiliyor.

Yeni Doblo Fiyatları ve Özel Fırsatlar

Doblo Cargo: 839.900 TL

Doblo Combi: 1.064.900 TL

E-Doblo Cargo: 1.471.900 TL

E-Doblo (Binek): 1.656.900 TL

Tüm modellerde ise 150.000 TL 12 ay, %0 faizli kredi imkanı ve Doblo Combi için 75.000 TL nakit indirim seçeneği alıcılara sunuluyor.