Yeni Forza Motorsport'un Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Forza Motorsport hayranları Turn 10'un yarış simülasyonu serisinin bir sonraki oyunu için uzun zamandır bekliyordu. Bir önceki oyun olan Forza Motorsport 7 yaklaşık altı yıl önce piyasaya sürüldü ve serinin yeni oyununa giderek yaklaşıyoruz.

Forza Motorsport, 10 Ekim'de Piyasaya Sürülebilir

Exputer tarafından yayınlanan ve Xbox Two podcast'inden Rand al'Thor tarafından desteklenen yeni bir söylentiye göre yeni Forza Motorsport, 10 Ekim Salı günü piyasaya sürülecek.

Şimdilik bu tarih hâlâ söylentiden ibaret ve Ekim ayı takvimi oldukça kalabalık. Ubisoft'un Assassin's Creed Mirage'ı 12 Ekim'de, CI Games'in Lords of the Fallen'ı 13 Ekim'de, Remedy'nin Alan Wake II'si 17 Ekim'de, Insomniac'ın Marvel's Spider-Man 2'si 20 Ekim'de ve THQ Nordic'in Alone in the Dark'ı 25 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Forza Motorsport'tan Neler Bekleniyor?

Turn 10 yeni oyunlarını şimdiye kadar yapılmış teknik açıdan en gelişmiş yarış oyunu olarak tanımlıyor. Birkaç yıl önce yaratıcı yönetmen Chris Esaki, bir önceki oyundan yeni oyuna yapılan fizik iyileştirmelerinin Forza Motorsport 4 ve Forza Motorsport 7 arasındaki kadar önemli olduğunu açıkladı ve simülasyon doğruluğunda büyük bir sıçramaya işaret etti.

Örneğin yeni lastik çarpışma modeli pistle sekiz temas noktasına sahipken, önceki oyunda sadece tek bir temas noktası vardı. Geçen yıl Esaki bunu daha da genişleterek pistin sıcaklığının dinamik gece/gündüz döngüsünden ve hava durumundan etkilendiğini açıklamıştı. Dahası, pistlerde dinamik kauçuk birikiyor ve lastik kauçuğu yolda kaldıkça yavaş yavaş yapışkan hâle geliyor.

Forza Motorsport'un lansmanında 500'den fazla araç bulunacağı doğrulandı. Pistler farklı düzenlere sahip 20 farklı ortamda (beşi yeni) yer alacak.

Forza Motorsport, PC ve Xbox Series S|X için satışa sunulacak. Önümüzdeki gün gerçekleşecek Xbox etkinliğinde oyunun resmî çıkış tarihini öğrenmeyi bekliyoruz.