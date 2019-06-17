Yeni Geliştirilen Yapay Zeka Nesneleri Dokunarak Görselleştirebiliyor

Yapay zeka ile ilgili gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İnsanlar için bir şeye bakarak ya da dokunarak ne olduklarını anlamak kolay olsa da robotlar için bu bir sorundu. Ancak MIT Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nın (CSAIL) yaptığı son çalışmalara göre bunun da üstesinden gelindi.

CSAIL’de Ted Adelson’ın önderliğindeki araştırma grubu, KUKA’dan robot kolu alıp buna GelSight dokunma sensörü eklediler. GelSight tarafından toplanan bilgiler yapay zekanın görme ve dokunma yoluyla edinilen bilgi arasında ilişki kurmasına yardımcı oldu.

Yapay zekanın dokunma yoluyla nesneleri tanımasını sağlamak için araştırma grubu, robotun dokunduğu 200 adet kumaş ve ev aletleri gibi nesnelere ait 12 bin video kaydettiler. Videolar sabit görüntülere bölünerek yapay zekanın veri setini kullanıp dokunsal ve görsel verilere bağlanması sağlandı.

CSAIL’de doktora öğrencisi olan Yunzhu Li’nin açıklamalarına göre, geliştirilen model sadece bakarak düz bir yüzey ya da keskin bir kenara dokunma hissini hayal edebiliyor. Görme ve dokunma duyusunun bir araya geldiği bu model ile birlikte nesneleri kavrama gibi görevlerde kullanılacak robotların ihtiyaç duyduğu veri miktarı azaltılabilir.

Robot şimdilik kontrollü bir ortamda olan nesneleri tanımlayabiliyor. Ancak ilerisi için hedeflenen, robotun farklı ayarlarda çalışabilmesi için daha büyük veri setleri oluşturabilmek. Robotik için büyük bir potansiyel taşıyan bu gelişme ileride farklı alanlarda da kullanılabilir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar arasında geliştirilen bu yapay zeka, dokunduğu nesneleri görselleştirmeyi başararak büyük bir ilerleme kaydetmiş oldu.