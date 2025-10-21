Yeni Halo Oyunları Geliyor! Yakında Duyurulabilir

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Halo World Championships'ta (Halo Dünya Şampiyonası) serinin bir sonraki oyununun duyurulacağı ileri sürüldü. Daha önce Microsoft tarafından birden fazla Halo projesinin geliştirilme aşamasında olduğu aktarılmıştı. Görünüşe göre geliştirici şimdi de yeni oyunları duyurmaya hazırlanıyor.

Yakında Yeni Halo Oyunu Duyurulabilir

Halo serisinin hayranları, bu hafta düzenlenecek olan etkinlikte yeni Halo oyunu hakkında çok önemli bir bilgi edinecek. Paylaşılan bilgilere göre 2026 yılında iki Halo oyunu çıkacak. Bu oyunlardan birinin uzun yıllardır oyuncuların erişimine açık olan bazı oyunlarla büyük benzerlik taşıyacağı belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre Halo Studios şu anda Fortnite tarzı sürekli olarak güncellenecek ve yeni içerikler sayesinde ilgi çekici tutulacak bir çok oyunculu oyun üzerinde çalışıyor. Kısacası bir kere yayınlandıktan sonra geliştirici bütün dikkatini sonraki oyuna vermeyecek, bunun yerine oyunu uzun yıllarca güncelleyerek oyunculara hizmet vermeyi tercih edecek.

Bu arada oyun dünyasında devam eden yapay zeka odaklı değişimden yeni Halo oyununun etkilenmesi de muhtemel. Öyle ki üretken yapay zekanın bu oyunda yoğun bir şekilde kullanıldığı iddia edildi. Yapay zeka, arazi oluşturmaktan düşmanların nasıl hareket edeceğine kadar oyunda birçok noktada önemli rol oynayacak.

Yapay zeka kullanılmasının en önemli sebeplerinden birinin oyunu daha hızlı bir şekilde oyuncularla buluşturmak olduğu öne sürüldü. Ancak bu, geliştiricinin tamamen yapay zeka kullandığı anlamına gelmiyor. Son dokunuşlar yine insan eliyle yapıldı. Bu da yapay zekanın geliştirme sürecinde sadece bir destek aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.

Halo World Championships'ta duyurulması en olası oyunun serinin ilk oyunu olan Halo: Combat Evolved'ın remake (yeniden yapım) versiyonu olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Bu projenin The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered geliştiricisi Virtuos ile Halo Studios iş birliğinde geliştirildiği aktarılırken oyun motoru olarak Unreal Engine 5 ile Halo Reach Engine'i birleştiren bir çift motor kullanılacak. Yeni oyunun PlayStation konsollarına gelen ilk Halo oyunu olma ihtimali de yüksek.