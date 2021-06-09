Yeni Koronavirüs Belirtileri Ortaya Çıktı!

Yeni koronavirüs belirtileri gün yüzüne çıktı. Bilim insanları, "Delta" olarak isimlendirilen Hindistan varyantında yeni semptomların ortaya çıktığını duyurdu. Peki, yeni COVID-19 semptomları neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Belirtileri Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken yeni semptomlar ortaya çıktı. Bilim insanları, en bulaşıcı varyant olarak nitelendirilen Hindistan varyantında yeni semptomların gün yüzüne çıktığını açıkladı.

Hürriyet'teki habere göre doktorlar, mevcut COVID-19 semptomlarının yanı sıra kan pıhtısı, sağırlık ve kangren gibi şikayetlerde bir artışın olduğunu ifade etti. Doktorlar, kangren, şiddetli mide rahatsızlıkları ve iştime kaybının Hindistan varyantından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Doktorlar, Hindistan varyantının yeni belirtilere neden olup olmadığına ilişkin henüz yeterli bir kanıta sahip olmadıklarının altını çizdi. Uzmanlar, yeni varyantın yeni semptomlara neden olup olmadığını tespit edebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hindistan'In Chennai şehrinde yer alan Apollo Hastanesinde bulaşıcı hastalıklar doktoru Abdul Ghafur, yeni varyantlar gün yüzüne çıktıkça COVID-19 salgınının öngörülemez bir hale geldiğini söyledi. Dr. Ghafur, yeni tip koroanvirüs salgınının ilk dalgasına kıyasla şu anda daha fazla ishalli hastanın olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs hastalarını tedavi eden bir grup doktor, mide bulantısı, mide ağrısı, iştahsızlık, işitme kahbı, kusma ve eklem ağrısı gibi ortak semptomların olduğunu tespit etti.

Koronavirüs İlacı Ne Zaman Çıkacak?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Derya Unutmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ilacının ne zaman çıkacağına ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Prof. Dr. Unutmaz, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: