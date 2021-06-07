Prof. Dr. Unutmaz, Koronavirüs İlacı İçin Tarih Verdi!

Prof Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs ilacı için tarih paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak immünoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kanser tedavisi konularında oldukça önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Unutmaz, COVID-19 ilacının en geç sonbaharda piyasaya sürüleceğini belirtti.

Koronavirüs İlacı Ne Zaman Çıkacak?

Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Derya Unutmaz, COVID-19 ilacına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Unutmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, COVID-19 ilacının yaz ortasında veya en geç sonbahar mevsiminde çıkabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Unutmaz, aslında grip için geliştirilen fakat yeni tip koronavirüs tedavisindeki etkinliği denenen molnupiravir isimli ilaca ilişkin faz 3 çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.Merck şirketinin faz 3 çalışmalarını mayıs ayında bitireceğini ancak biraz gecikmenin yaşandığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, çok kısa süre içerisinde sonuçların açıklanacağını düşündüğünü ifade etti.

Hayvan deneylerinin faz 1 ve faz 2 aşamalarında çok iyi sonuçlar çıktığını söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, ilacın virüsü çok hızlı bir şekilde durdurduğunu belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Diğer büyük firmaların da böyle faz çalışmaları var. Maalesef uzun sürüyor bu çalışmalar ve bir de yanlış bir strateji yürüttük COVID pandemisinde. Çok büyük bir aciliyet vardı, var olan ilaçları test etmekle müthiş bir enerji harcadık. Örneğin hidroksiklorokin, hiç çalışmadığı belli olan bir ilacı defalarca test ettik vakit kaybettik. Ben çok etkili ilaçlar çıkacağından eminim. Belki bu yaz, belki sonbahara doğru."

İlaç Denemelerinde Yapay Organ Dönemi

Üç boyutlu basım ile laboratuvarda organlar ürettiklerini belirten Prof. Dr. Unutmaz, bunun çok önemli olduğunun altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi: