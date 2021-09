Yeni League of Legends Arcane Fragmanı Yayımlandı

Yeni bir League of Legends Arcane fragmanı daha yayımlandı. Yeni video, bir Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan tweette ayrıca animasyon dizisinin ne zaman Netflix'e geleceği bilgisine de yer verildi.

Ran kullanıcı ismine sahip bir Twitter hesabı üzerinden LoL Arcane isimli animasyon dizisinin yeni fragmanı paylaşıldı. Yeni paylaşılan fragmanda Jinx ve Vi karakterlerine odaklanılıyor. 1 dakika 4 saniye uzunluğundaki fragman, Vi karakterinin yüksek bir yerde şehri izlemesi ile başlıyor.

Tweette LoL Arcane isimli animasyon dizisinin çıkış tarihine ilişkin bir bilgi de yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen animasyon dizisi sonbahar mevsiminde popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanmaya başlayacak.

Yayımlanan fragman, duyurulduğu ilk günden itibaren sabırsızlıkla beklenmeye başlanan animasyon dizisinden yeni görüntüler görmemize olanak sağlıyor. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

League of Legends animated series, ARCANE, released an official Chinese trailer, announcing autumn to be the release date. pic.twitter.com/mEKQF1AunC