Yeni League of Legends Arcane Fragmanı Yayımlandı

Yeni bir League of Legends Arcane fragmanı daha yayımlandı. Yeni video, bir Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan tweette ayrıca animasyon dizisinin ne zaman Netflix'e geleceği bilgisine de yer verildi.

League of Legends Arcane Fragmanı Neler Sunuyor?

Ran kullanıcı ismine sahip bir Twitter hesabı üzerinden LoL Arcane isimli animasyon dizisinin yeni fragmanı paylaşıldı. Yeni paylaşılan fragmanda Jinx ve Vi karakterlerine odaklanılıyor. 1 dakika 4 saniye uzunluğundaki fragman, Vi karakterinin yüksek bir yerde şehri izlemesi ile başlıyor.

Tweette LoL Arcane isimli animasyon dizisinin çıkış tarihine ilişkin bir bilgi de yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen animasyon dizisi sonbahar mevsiminde popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanmaya başlayacak.

Yayımlanan fragman, duyurulduğu ilk günden itibaren sabırsızlıkla beklenmeye başlanan animasyon dizisinden yeni görüntüler görmemize olanak sağlıyor. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

League of Legends animated series, ARCANE, released an official Chinese trailer, announcing autumn to be the release date. pic.twitter.com/mEKQF1AunC — Ran (@ran_lpl) September 5, 2021

Oyunların animasyon dizilerini veya filmlerini izlemekten keyif alıyorsanız Netflix'in sadece LoL: Arcane ile sınırlı kalmayacağını da hatırlatalım. Bu yeni animasyon dizisinin şu anda Netflix'in uyarlamasını dijital yayın platformuna getirmek istediği video oyunlarından sadece bir tanesi olduğu biliniyor.

Dijital yayın platformu şimdiye kadar yayımladığı uyarlamalarla dikkat çeken bir başarı sergiledi ve Arcane 1. sezon 1. bölümü bekleyen hayranların heyecanına bakılacak olursa dijital yayın platformunun bu uyarlaması da oyuncuların ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

İlk duyurulmasından bu yana League of Legends hayranlarının odak noktası olan dizinin çıkış tarihi şimdilik tam olarak belli olmasa da şimdiye kadar yayımlanan fragmanlarla topladığı ilgi sayesinde yayına alındığında birçok hayranı ekran başında toplamayı başaracak.

Dünya çapında oldukça yüksek bir popülerliğe sahip MOBA türündeki video oyunu, "Defence of the Ancients" isimli eski Warcraft III modundan esinlenerek geliştirilmişti. 5 oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya geldiği video oyunu ilk kez 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana tüm zamanların en popüler ve en çok gelir elde eden çok oyunculu video oyunlarından bir tanesi olmaya devam ediyor.