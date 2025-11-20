Yeni Mafia The Old County Güncellemesi En Çok Beklenen Özellikle Geliyor

2K ve Hangar 13 tarafından Ağustos ayında yapılan duyuru ile Mafia: The Old Country için hazırlıklık aşamasında olan Free Ride modunun gelişini müjdelemişlerdi. Ayrıca yeni akvitelerin ve oynanış içeriğinin de oyunculara sunulacağı belirtilmiş, ama herhangi bir detay verilmemişti. Beklenen gün ise sonunda geldi. Artık Sicilya genelinde serbest dolaşım yapabileceksiniz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Beklenen Mafia: The Old Country Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Free Ride modu, ilk olarak Mafia: Definitive Edition ile seriye dahil olmuştu. Bu mod, oyunculara telefon kulübesi, yarışlar ve taksi görevleri dahil birçok yeni aktiviteyi tamamlama fırsatı sunuyordu. Ayrıca günün zamanını değiştirebiliyor iken, farklı silahlara, araçlara ve kıyafetlere erişim sağlayabilmek mümkün oluyordu. Oyuncuların en çok beklediği bu özellik, bugün yayınlanacak yeni güncelleme ile Mafia: The Old Country'ye de eklenecek.

Verilen bilgilere bakılırsa, Free Ride güncellemesi ile birinci kişi bakış açısından sürüş, dalga tabanlı çatışma görevleri, zaman sınırlı gizlilik karşılaşmaları, yeni araçlar, kıyafetler, silahlar ve yarışlar, genel dengeyi değiştiren tılsımlar, fotoğraf modu, Cinema Siciliano filtresi, de oyunun içeriğine eklenecek.

Güncellemenin dikkat çeken bir diğer detayı ise Classic zorluk derecesi olacak. Orijinal oyuna yakın bir deneyimin sunulmasının hedefleniyor olup, daha fazla yarış ve yüksek riskli görevler bizi bekleyecek. Yani eğer oyuna bir kez daha başlamak için neden arıyor ve daha çetin bir mücadele istiyorsanız, bugün yayınlanacak güncellemenin sizin için yeterli olacağını düşünüyoruz.

Duyurunun ardından PlayStation Blog üzerinden açıklamada bulunan stüdyonun tasarım yönetmeni Josh Zammit, ekip olarak başardıkları her şeyden gurur duyduklarını söyledi. Ayrıca oyundaki yarışlara, meydan okumalara ve suikast görevlerine bayıldığını da sözlerine ekliyor. Dahası ise güncelleme ile oyuna sürpriz bir içeriğin daha eklendiğinden bahsediliyor. Ne olduğuna dair bilgi verilmese de, karakterimizin evindeki notların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyormuş. Araştırılması gereken bir şeyi açığa çıkartacakmış.