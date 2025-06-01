Mortal Kombat 1’e 3 Yeni Fatality Geldi! [Video]

Mortal Kombat oyunlarının geliştirici stüdyosu NetherRealm, oyunun "Definitive Edition" adlı nihai sürümünü neredeyse hiçbir duyuru yapmadan piyasaya sürdü. Oyuna 3 yeni fatality geldi. İşte detaylar!

Mortal Kombat 1 Definitive Edition Kullanıcılara Neler Sunuyor?

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Switch için aynı anda gelen bu paket; ana oyun, Khaos Reigns hikaye genişlemesi, Shang Tsung karakteri, iki Kombat Paketi, bazı oyun içi para birimleri, kozmetik içerikler ve yeni hayvan bitirici hareketlerini içeriyor ama hepsi arasında dikkat çeken şey ise bu sürümün oyunun gelişim sürecinin fiilen sona erdiğini kanıtlamasıydı.

Oyunun ilk çıkışında aldığı eleştiriler hâlâ taze. Chris Moyse, Eurogamer incelemesinde Mortal Kombat 1'in eksilen özellikleri, tam pişmemiş mekanikleri ve çağın gerisinde kalan çevrimiçi sisteminden ötürü eleştirilmişti. Üstüne gelen agresif para kazanma yöntemleri ve içeriklerin yavaş yavaş parça parça sunulması oyuncuları iyice oyundan soğutmuştu.

Geçen 18 ayda çeşitli DLC'ler yayınlansa da, son olarak Mart ayında gelen T-1000 karakterinden bu yana yeni bir içerik planı duyurulmadı. Birkaç film bağlantılı kostüm dışında ortalık sessiz. Steam'deki oyuncu sayısı da Mortal Kombat 11 seviyelerine kadar düşmüş durumda.

Tam da bundan ötürü oyunun hayranları, Definitive Edition'ın çıkışını NetherRealm'in artık yeni içerik üretmemesi ihtimaline bağlıyor. Reddit'te yapılan bazı yorumlar; evvelki oyunların Definitive Edition DLC sonrasında bittiğini ve muhtemelen Mortal Kombat 1 için de aynısının yaşanacağını söylüyor.

Oysa ki Ed Boon "Oyuna yıllarca destek vereceğiz" demişti. Bu sözler tekrar gündeme geldi. Hatta geçen yılki bir sızıntı, ek içeriklerin düşük satışları nedeniyle stüdyonun projeyi erken bırakacağı yönündeydi. Şu an herkes o sızıntının gerçek olabileceğini düşünüyor.

Definitive Edition DLC Fiyatı Ne Kadar?

Yayımlanan sürümle birlikte herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Warner Bros. tüm bu olanlara karşı sessizliğini koruyor ama geçen hafta oyun gelirlerinde %48'lik bir düşüş olduğunu söylemişti. Oyuncular da bunu, stüdyonun Mortal Kombat 1'e olan ilgisini kaybetmesi olarak yorumluyor.

Öte yandan son DLC olan Definitive Edition; PS5, Xbox ve PC için 69.99 dolardan satışa sunulurken, Switch sürümü 59.99 dolardan görücüye çıktı. Oyunun halihazırda sahibi olanlar ise 49.99 dolarlık bir yükseltme paketiyle her şeyi tamamlayabiliyor