Yeni Mortal Kombat 2 Fragmanı ile Heyecan Tavan
IGN Fan Fest'te yeni Mortal Kombat 2 fragmanı yayınlandı. Kadroda yer alan karakterleri daha fazla gördüğümüz fragmanda, aksiyon dozajının yine hayli yüksek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Mayıs ayında vizyona girmesi beklenen yeni Mortal Kombat filminin yeni fragmanı yayınlandı.
- Noob Saibot, Scorpion, Liu Kang, Kung Lao, Shao Kahn, Baraka ve Kitana karakterlerinin sahneye çıktığı fragman heyecan yarattı.
- Hikayeye göre Earth şampiyonları, Shao Kahn tehdidi karşısında birbirleri ile mücadele etmeye zorlanıyorlar.
Bildiğiniz gibi 1997 yılında yayınlanan Mortal Kombat: Annihilation sonrasında, 2021 yılında yepyeni bir Mortal Kombat filmi görmüştük. Tamamıyla yeni bir hikayenin sunulduğu filmin ardından da 2022 yılında Mortal Kombat 2 duyurulmuştu. Vizyon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürer iken, yakın bir zaman önce yeni bir fragman daha yayınlandı.
Yeni Mortal Kombat 2 Filmi Yayınlandı
IGN Fan Fest'te yayınlanan fragmanın içeriğinde Scorpion ile mücadele eden Noob Saibot, bir başka kesitte Liu Kang ile Kung Lao da kozlarını paylaşır iken Shao Kahn ise yine bildiğiniz gibi. Earth diyarının kendisine ait olduğunu iddia etmek de bunların arasında yer alıyor. Kitana ise Outworld hükümdarına kolay kolay boyun eğmeyeceğini de gösteriyor.
Fragmandaki tüm bu kaosun içerisinde Johhn Cage de yer almıyor değil. Her türlü olumsuzluğa karşı hayatta kalmaya ve aynı zamanda da arkadaşlarına manevi desteğini esirgemediğini görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi karakteri Karl Urban canlandırıyor ve tüm karizmasını da taşımayı başarıyor.
2021 yılının Nisan ayında vizyona giren ilk film için devam niteliği taşıyan Mortal Kombat 2 hikayesinde, Johnny Cage karakterinin de kadroya katılması ile Earth diyarı şampiyonlarının başlarından geçenler anlatılacak. Earth diyarı ve hayatta kalanlar için Shao Kahn tehdidine karşın şampiyonlar birbirlerine karşı mücadele etmeye zorlanıyorlar.
İlk etapta 24 Ekim 2025 tarihinde vizyona girmesi gereken film, 8 Mayıs 2026 tarihinde hem film ve hem de oyun meraklıları ile buluşacak. Bakalım ilk filmin yarattığı etkinin ardından nasıl bir devam filmi bizleri bekliyor? Bunu öğrenmek için önümüzde iki buçuk aylık bir zaman var.