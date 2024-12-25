2026’da Korkunun Zirvesi Yeni Mumya Filmiyle Olacak

2026’da vizyona girmesi planlanan "Evil Dead Rise" filmi, Mumya uyarlamasıyla karşımıza çıkacak. Bu yeni uyarlama, Universal’ın geçmişteki Karanlık Evren projelerinden tamamen bağımsız bir hikaye sunacak. Yani ne 2017’deki aksiyon ağırlıklı Tom Cruise’lu filmle ne de 90’ların Brendan Fraser’lı klasik serisiyle bağlantılı olacak.

"Toprağın Derinliklerinden Gelen Gerçek Bir Kâbus"

Yeni Mumya filmi için yönetmen Lee Cronin oldukça iddialı açıklamalar yaptı:

Bu film, bugüne kadar gördüğünüz hiçbir Mumya hikâyesine benzemiyor. Hikayenin köklerine inip karanlık ve eski bir dehşeti ortaya çıkaracak. Kulağa hem ürkütücü hem de son derece heyecan verici geliyor, değil mi?

Filmin yapımında Blumhouse, Atomic Monster ve Cronin’in kendi şirketi Doppelgängers gibi sektörün dev isimleri yer alıyor. Bu üçlü, daha önce de "M3GAN" ve "The Conjuring" gibi büyük başarılar yakalamış projelerde birlikte çalıştı.

Evil Dead Rise Vizyon Tarihi

Köklü figüre yepyeni bir soluk getirecek olan yeni Mumya uyarlaması, 17 Nisan 2026’da vizyona girecek. Daha karanlık, daha korkutucu ve modern korku anlayışına uygun bir hikaye ile nostaljiyi geride bırakıp tamamen bağımsız bir evrene adım atacağız. Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz: