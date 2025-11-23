Yeni Naughty Dog Oyununun Çıkış Tarihi Beklenenden Erken Olabilir

Geçtiğimiz yılın The Game Awards şovuna kadar The Last of Us ve Uncharted ile karşımıza çıkan Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment ile sürpriz bir şekilde Intergalactic: The Heretic Prophet duyurusunda bulunmuştu. Stüdyonun yabancısı olduğu bilim-kurgu türününe el atacak olup, farklı bir deneme yapacak. Şimdilik çıkış tarihi bulunmuyor olup, yakın bir zaman önce ortaya atılan 2026 yılında çıkacağı iddiası da kısa sürede yalanlandı.

Yeni Naughty Dog Oyunu İçin Ortaya Atılan İddiaya Jet Hızında Yalanlama

Dan Allen Gaming yayınına katılan eski oyun gazetecisi Colin Moriarty, oyunun yerelleştirmesiyle ilgili olanlar dahil işe alımlar ve oyunu deneyenlerden aldığı duyumlar ile içerik anlamında çıkışa hazır olduğunu söylemişti. Bu bağlanda 2026 yılında bizlerle olacağını ve bu yılın The Game Awards şovunda yeniden karşımıza çıkacağını da sözlerine eklemişti. Ne var ki güvenilir kaynaklar tarafından bu duruma ilişkin bir yalanlama geldi. İşin ilginç yanı şu ki içlerinden birisi de Colin Moriarty oldu.

İlk olarak Reddit üzerinden Jason Schreier ve sonrasında da sosyal medya hesabından Jeff Grubb, oyunun 2026 yılında satışa sunulmayacağını belirttiler. Dahası ise Grubb, oyunun The Game Awards şovunda görünmeyeceğini de sözlerine ekledi. Colin Moriarty ise raporda kullanılan cümlelerinin kaynak dışı kullanıldığını ifade etti.

I sympathize with being misquoted. He was speculating and people on the internet pretended he wasn't. Either way, this caused people to confirm to me it won't be out in 2026 and it won't be at TGAs.



I'm not interested in keeping score on who said what right on a podcast. — Grubb (@JeffGrubb) November 22, 2025

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Intergalactic: The Heretic Prophet için 2027 yılından önce satışa sunulmayacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre bu iddia geçerliliğini koruyor. Bununla birlikte, öyle veya böyle oyunun geri dönüşü çok uzakta olmayabilir. Bunun için de sabırsızlıkla bekleyişte olacağız.

Tati Gabrielle tarafından canlandırılan ödül avcısı Jordan A. Mun rolüne büründüğümüz oyun, aksiyon ve bilim-kurgu karışımı türünde olsa da korku elementleri de içerecek. Hikaye, dış evren ile bağlantının koptuğu ve doğa ile teknolojinin karşı karşıya geldiği Sempiria isimli bir gezegende geçecek. Ana karakterimizin hedefi, bu gezegenden kurtulan ilk kişi olmayı başarmak olacak. Bu süreçte de hayatta kalabilmek için becerilerine ve zekası dahil her şeyi kullanması gerekecek.