Yeni Nesil Akıllı Otomobillere Siber Saldırı Tehdidi

Otomotiv endüstrisindeki rekabet, her geçen gün daha teknolojik, daha akıllı otomobillerin üretilmesiyle iyice artıyor. Ancak araçların giderek daha teknolojik hale gelmesi bazı kötü amaçlı hacker’ların da iştahını kabartıyor. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarına hız veren T-Systems, Argus adlı bir şirket ile geliştirdiği güvenlik kalkanıyla akıllı otomobilleri siber saldırılardan korumayı hedefliyor.

Otomobiller Çevrimiçi Hale Geliyor

Önce insanlar, sonra nesneler derken şimdi de otomobiller internete bağlanarak çevrimiçi hale geliyor. Neredeyse dünyadaki her şey kablosuz ağlar üzerinden birbiriyle iletişim halinde. Bu durum hayatımıza önemli kolaylıklar ve avantajlar getirse de aynı zamanda siber saldırı ihtimalini de arttırıyor.

Normal bir insanın yaşamı boyunca yaklaşık 4 yılını içerisinde geçirdiği otomobiller de 'hacklenme' tehdidiyle karşı karşıya. Yeni nesil otomobiller, sahip oldukları çeşitli sensörler, sürücü destek sistemleri ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri gibi teknolojik sistemlerle daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Ancak bu durum, akıllı otomobilleri hacker’ların da yeni gözdesi haline getiriyor.

Beyaz Şapkalı Hacker'lar ile Çalışılıyor

Siber saldırı ve hacklenme tehlikelerinin farkında olan teknoloji ve IT şirketleri de şimdiden karşı önlemler almaya yönelik çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri de dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Deutche Telekom çatısı altındaki T-Systems. 'Beyaz şapkalı hackerlar' ile birlikte çalışan T-Systems’ın Ar-Ge çalışmalarıyla şimdiden önemli çözümler ortaya çıkmaya başladı.

T-Systems, bilişim güvenliği şirketi Argus ile yaptığı işbirliğiyle otomobillere adeta 'dijital kalkan' giydirmeyi hedefliyor. Argus’un araç içi güvenlik sistemleriyle çevrimiçi otomobilleri siber saldırılara karşı gerçek zamanlı olarak korumak isteyen T-Systems, şimdiden bunun için bir 'Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi' kurdu.

Tesla, Volkswagen, Volvo, Mercedes ve Toyota gibi ünlü markalar mobil teknolojiler ve dijital çözümlerle en akıllı otomobili en önce üreterek küresel pazarda lider olmayı hedefliyor. Ancak yine de bu markalar da çevrimiçi otomobillerin güvenliği konusunda endişeli. Çünkü günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, bir Boeing 787'nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın otomobilin çevrimiçi olacağı tahmin ediliyor.

Otomobiller de Artık Bilgisayar Gibi

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, bu büyük ekosistemin güvenliğini sağlamanın çok önemli bir görev olduğuna vurgu yaparak, "Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün. Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir." dedi.

Otomotiv teknolojilerine odaklanan T-Systems'ın, siber güvenlik şirketi Argus ile işbirliği yaparak küresel ölçekte önemli çalışmalar yaptığına değinen Kılıçoğlu, "Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati. İşte tam da bu noktada T-Systems olarak devreye biz giriyoruz." diye konuştu.