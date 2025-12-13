Nissan Çok Sevilen SUV Modelini Geri Getiriyor! Büyük Farkı Olacak

Nissan, bir zamanlar çok geniş bir kullanıcı kitlesi olan SUV modeli Xterra'yı geri getiriyor ancak bu sefer orijinal modele göre çok büyük bir fark içerecek. Yeni Xterra, elektrikli bir otomobil olarak piyasaya sürülecek. Kullanıcıları tam olarak nasıl bir aracın beklediğine dair çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Yeni Nissan Xterra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni Nissan Xterra'nın motoru tam olarak belli değil ama elektrikli olacağı kesin olarak görülüyor. Nissan USA'in baş planlama sorumlusu Ponz Pandikuthira, aracın sadece içten yanmalı motora sahip olmayacağı belirtti. Bu da Xterra'nın ya tam elektrikli araç ya da hibrit bir seçenek olarak piyasaya sürüleceği anlamına geliyor ki Pandikuthira'nın açıklamasına bakılırsa ikincisi daha muhtemel görünüyor.

Bu model için hangi sistemin kullanılacağı şu anlık tam net değil, üç seçenek üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki, sadece bataryanın şarj olmasını sağlıyor, tekerlekleri hareket ettirmiyor. Diğer seçenek, benzinli motoru da kapsayan hibrit bir sistem içeriyor. Üçüncüsü ise diğerlerinden farklı olarak sadece elektrik kullanımına odaklanıyor.

Nissan, yeni elektrikli otomobilinde e-Power adını verdiği özel bir hibrit sistemi tercih edebilir. Bu sistemin öne çıkan tarafı, benzinli motorun aracın tekerleklerini doğrudan döndürmemesi. Bu sadece bir jeneratör görevi görüyor yani bataryanın ihtiyacı olan gücü sağlıyor. Böylece Xterra tamamen elektrikli bir araç gibi anında hızlanma ve sessiz sürüş deneyimi sunabilir.

Yeni elektrikli araç, dayanıklı yapısı ile öne çıkacak. Bunun sebebi, Pathfinder ve Frontier modelleriyle aynı altyapının üzerine inşa edilecek olması. Bu, araca büyük bataryalar ve güçlü bir V-6 motor yerleştirmeye imkân sunacak. Hibrit sistemli araç ayrıca çok daha az yakıt tüketir hâle gelecek. Yeni modelin üretimine 2028 yılında Nissan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mississippi tesisinde başlanması planlanıyor.