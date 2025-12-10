2027 Kia Seltos Tanıtıldı! Daha Büyük, Daha Güçlü

Baştan aşağı yeniden tasarlanan Kia Seltos tanıtıldı. Daha gelişmiş özelliklere ve sürücü dostu bir tasarıma sahip olması ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bu yeni modelin piyasadaki uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan Seltos'un mevcut modelinin yerine geçmesi bekleniyor.

2027 Kia Seltos Özellikleri

2027 Kia Seltos, Kia Niro ile Hyundai Kona ile aynı K3 altyapısının üzerine inşa ediliyor. Yeni model, yerini aldığı eski modelden yaklaşık 7.6 cm daha uzun olacak şekilde tasarlandı. Bu, aracın hem iç hem dış bakımdan daha büyük ve etkileyici görünmesine olanak tanıyacak. Bununla birlikte araç yanlara doğru da biraz genişletiliyor. Böylece iç mekânda daha rahat hareket mümkün hâle geliyor.

Yeni Seltos, iki motor seçeneği ile birlikte gelecek. Turbo motor seçeneği daha güçlü ve daha hızlı bir deneyim sunacak. Diğer motor ise verimliliği ile öne çıkacak. Turbo motora göre daha az güçlü ancak bakımının daha kolay bir motor olduğu söylenebilir.

Kia, Seltos modelini farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden çeşitli seçenekler LX, EX ve SX ile sunacak. Bunlar, aracın temel özellik yelpazesini ve konfor düzeyini belirleyeceği için büyük önem taşıyor. LX daha çok giriş seviyesi sayılabilirken SX ise lüks seçenek olarak ön plana çıkacak.

Bunlara ek olarak Kia iki özel seçenek daha sunacak. X-Line, yeni modelin çok daha güçlü olmasını isteyenlere hitap edecek. GT-Line ise daha çok sportif ve şık bir otomobil isteyenlerin ilgi odağı hâline gelecek. Bu otomobil ayrıca yapay zeka destekli bir asistana da sahip olacak.

Sürücü, bu asistanla konuşarak iletişim kurabilecek. Yardıma ihtiyaç duyulması hâlinde sesli komutlar kullanılarak yapay zekadan destek alabilecek. Öte yandan daha iyi güvenlik sunan birçok sürücü yardım sistemi içerecek. Ayrıca önemli bilgileri doğrudan görmenize yardımcı olacak veriler de sunacak.