Yeni Opel Grandland'in Türkiye Fiyatı Açıklandı

Opel tarafından üretilen SUV segmentindeki yeni Grandland'in Türkiye fiyatı açıklandı. Elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra yepyeni teknolojilerle donatılan otomobil hem tasarımı hem de özellikleriyle kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

Yeni Opel Grandland Özellikleri

Edition ve GS olmak üzere iki farklı donanım seçeneği sunan otomobil 504 km WLTP menzil sunuyor. Bu menzil miktarı, şehir içinde 623 kilometreye kadar çıkıyor. 201 km/s hıza ulaşabilen araba 230 Nm tork üretebiliyor. 1.2 Hybrid 136 HP e-DCT6 motora sahip arabada 73kWsa batarya kapasitesi mevcut.

0'dan 100 km'ye 10,2 saniyede ulaşabilen araçta 10 inç büyüklüğünde dijital gösterge panelinin yanı sıra GS donanımında 16 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, Edition donanımında ise 10 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor.

Edition donanımında 1 adet USB Type-C ve 3 adet 12V priz yer alırken GS donanımında ise 4 adet USB Type-C ve 3 adet 12V priz mevcut. İki donanımda da 6 adet hoparlör yer alıyor. Araba emniyet kemeri uyarı sistemi, elektronik park freni, HSA (yokuşta kalkış desteği) ve daha pek çok güvenlik özelliğini içeriyor.

Peki, "Arktis beyaz", "Impakt kahverengi", "karbon siyah", "kristal gri", "spektrum mavi" ve "grafik gri" olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunan yeni Opel Grandland Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

Yeni Opel Grandland Türkiye Fiyatı

Yeni Opel Grandland modelinin Edition donanım paketi 2 milyon 50 bin TL, GS donanım paketi ise 2 milyon 185 bin TL başlangıç fiyat etiketine sahip.

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