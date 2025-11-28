Yeni Peugeot 308 Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri

Son dönemlerde neredeyse tüm otomobil markaları C sınıfı hatchback modellerinde sürekli güncellemeler yapıyor. Bu kapsamda Renault'un 6. nesil Clio'su netleşirken bir yandan diğer Fransız üretici Peugeot'tan 308 hamlesi geldi. Peki yeni Peugeot 308 tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Peugeot 308 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Avrupa’nın en çok beğenilen C hatchback modellerinden biri olan Peugeot 308 yeni nesliyle Türkiye pazarına giriş hazırlığında. Fransız üretici tamamen yenilenmiş tasarım dili, aydınlatmalı logo teknolojisi ve genişletilmiş motor seçenekleriyle 308’i 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunacağını resmen doğruladı.

Hem elektrikli E-308 hem hibrit hem de dizel seçeneklerle gelen model markanın son yıllardaki en kapsamlı güncellemelerinden birine sahip. Bu kapsamda 308 iddiasını doğrular nitelikte hem kozmetik hem de teknolojik anlamda yeni özelliklere kavuştu. Ancak dikkatinizi çekecek ilk şey aracın yeni logosu oluyor.

Yeni 308’in en dikkat çeken yanı, markanın tarihinde ilk kez kullanılan aydınlatmalı Peugeot logosu. Bu logo ince LED ışık şeritleriyle ön ızgarayla bütünleşiyor ve modele güçlü bir imza niteliği kazandırıyor. Peugeot mühendisleri radar sistemlerini logonun arkasına gizleyerek ön yüzü daha temiz hâle getirmiş.

Yenilenen tampon, hava kanalları ve ızgara yapısı sayesinde elektrikli ve hibrit versiyonlarda menzil verimliliğinin artırıldığı belirtiliyor. Aydınlatmalı pençe tasarımına sahip yeni farlar, tüm donanımlarda modernize edilmiş arka LED stoplarla destekleniyor. Ayrıca yeni Lagoa Mavi gövde seçeneği ve Allure–GT arasında değişen yeni jant tasarımları da aileye eklenmiş durumda.

Yeni 2026 Peugeot 308 Motor Seçenekleri İse Şöyle:

E-308 elektrikli: 115 kW güç, 270 Nm tork, 450 km WLTP menzil

115 kW güç, 270 Nm tork, 450 km WLTP menzil Plug-in Hybrid: 195 HP 1.6 turbo + 92 kW elektrik motoru

195 HP 1.6 turbo + 92 kW elektrik motoru 1.5 BlueHDi: 130 HP dizel EAT8 otomatik şanzıman

