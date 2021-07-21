Yeni PlayStation 5 Modeli Geliyor!

Ortaya çıkan belgelere göre yeni PlayStation 5 modeli gelecek. Peki, yeni PS5 modelinin mevcut yeni nesil oyun konsolundan farkı ne olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni PlayStation 5 Modeli Ne Zaman Çıkacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive, yeni nesil oyun konsolunu ilk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürmüştü. Teknoloji devinin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital olmak üzere iki farklı sürüme sahip.

Resmi bir ürün klavuzunda ortaya çıkan detaylara göre Sony Interactive, yeni PS5 Digital modeli çıkarmak için kollarını sıvadı. Yeni PS5 Digital modelinin mevcut oyun konsoluna kıyasla 300 gram daha hafif olacağı ileri sürüldü.

Mevcut PlayStation 5 Digital modeli 3,9 kilogram ağırlığa sahip. Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda oyun konsolunun yeni sürümü 3,6 kilogram ağırlığında olacak. Yeni model, mevcut PlayStation 5 modelinin ağırlığından şikayetçi olan oyuncular için oldukça iyi bir alternatif olacak.

Görünüşe göre teknoloji devi, disksiz PS5 Digital konsolunun daha hafif bir sürümünü çıkararak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Aktarılan bilgilere göre yeni PS5 modeli, konsolun standını takmak için farklı bir vida içerecek. Vida ve ağırlığın dışında herhangi bir değişikliğin olmayacağı iddia ediliyor. Yeni modelin ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation Plus Temmuz 2021 Oyunları

A Plague Tale: Innocence (PlayStation 5)

Call of Duty: Black Ops 4 (PlayStation 4)

WWE2K Battlegrounds (PlayStation 4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PlayStation 4)

Teknoloji devi Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, WWE2K Battlegrounds, Call of Duty: Black Ops 4 ve A Plague Tale: Innocence isimli yapımları ücretsiz olarak sundu.

PlayStation 4 için sunulan ücretsiz oyunlar, geriye uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolu üzerinden de oynanabilir. Sony Interactive tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunları PS4 veya PS5 oyun konsolunuza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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