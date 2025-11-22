Yeni PUBG Oyunu Geliyor! İlk Oynanış Testi Aralık'ta Gerçekleştirilecek

Sektöre adını kazımış olan PUBG, yeni bir oyun ile bizlere farklı bir deneyim yaşatmaya geliyor. Öncesinde ise Aralık ayı içerisinde iki safhadan oluşan bir kapalı alfa testi düzenlenecek ve katılım için başvuruda bulunmayı ihmal etmeyin. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

PUBG: Black Budget ile Tahliye Tabanlı Oyunlara Yeni Bir Soluk

PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından da yayınlanacak olan PUBG: Black Budget, birinci kişi bakış açısından oynanan bir deneyim sunacak. Battle Royale versiyonunun popülaritesinin genişletmesi ve aynı zamanda da tahliye tabanlı aksiyon oyunlarına yeni bir tat katması hedefleniyor. Sadece savaşıp da hayatta kalma değil, araştırma ve keşfetme üzerine de kurulu olacak.

Zaman döngüsü içinde sıkışmış ve Anomali adı verilen değişken ve gizemli bir varlık tarafından tüketilen Coli Adası isimli yeni bir mekana gidip, PvPvE çatışmalarına gireceğiz. Aynı zamanda da ileri teknolojili eşyalar toplayacak ve SAPIENS adı verilen gizemli bir araştırma projesinin sırlarını ortaya çıkartmaya çalışacağız.

Yapılan duyuru ile 12 - 14 Aralık 2025 ve 19 - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında olmak üzere iki safhada kapalı alfa testi düzenlenecek. Tercihen Steam sayfasındaki 'Erişim Talep Et' düğmesini kullanabileceğiniz gibi, testin ilk haftası başladıktan sonra, Twitch ve Chzzk Drops ile erişim anahtarı kazanabileceksiniz.

Sadece Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde yaşayan oyuncular katılabilecek olup, herhangi bir NDA sözleşmesi imzalatılmayacak. Testin odağı ise erken safhadaki oyun sistemleri, çatışma temposu, tahliye dengesi ve oyuncu ilerlemesi olacak.

Görünen o ki PUBG Corporation ve Krafton, bizlere bir hayli farklı bir deneyim sunacaklar. Şu an için herhangi bir çıkış tarihi verilemiyor olsa da oynanış testlerinin başlamasına bakılırsa, çok uzak bir tarihi beklememiz gerekmiyor diyebiliriz.