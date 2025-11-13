Yeni Resident Evil Filminin Videosu Yayınlandı

Yaklaşık dört yıllık bir aranın ardından Resident Evil, beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Halihazırda çekimlerin devam ettiği Prag şehrindeki setten yeni kesitler ortaya çıktı. Zombi istilasının gözler önüne serilir iken, aynı zamanda da filmde göreceğimiz bir sekansı da görme fırsatımız oldu.

Yeni Resident Evil Filminden Kısa Bir Kesit Paylaşıldı

Ana serideki olaylardan bağımsız biz çizgide ilerleyecek olmasına rağmen Resident Evil evrenindeki kuralları çiğnemeyecek olan yeni film için paylaşılan videoda, şimdilik rolünü bilmediğimiz bir kadın karakterin zombilerden kaçış anı ekranımıza geliyor. Bu esnada, arka plandaki bir araçtan inan bir başka karakterin de zombilere ateş ettiği görebiliyoruz.

Kesitte ayrıca şehrin ortamını görebilmek de mümkün oluyor. Daha önceden paylaşılan fotoğraflarda olduğu gibi yine karla kaplı ve kaosa sürüklenmiş bir ortam, etrafa yanan hurdaya dönmüş araçlar ve dahası var. Klasik bir Resident Evil yapımında olmasını bekleyebileceğimiz her şeye yer verilmesi ile oyun serisindeki havanın başarılı bir şekilde oluşturulduğunu görebiliyoruz.

18 Eylül 2026 tarihinde vizyona girmesi beklenen yeni filmin başında Zach Cregger (Barbarian) bulunuyor ve senaryosu ise Shay Hatten (John Wick 4) tarafından kaleme alınıyor iken, oyuncu kadrosunda Austin Abrams (The Walking Dead), Paul Walter Hauser (Black Bird), Zach Cherry (Fallout), Kali Reis ve Johnno Wilson (Twisted Metal) gibi dikkat çekem isimler bulunuyor.

Gecenin bir vaktinde Raccoon City General Hospital için teslimat yapmak üzere yola çıkan kuryenin başından geçenlerin anlatılacağı filmde, Austin Abrams tarafından canlandıran karakter karlı bir dağ yolundan geçtiği sırada tuhaf görünümlü bir kadına çarpacak. Kazadan sonra kadın bir şekilde hayatta kalmayı başaracak olsa da, olaylar tam da bu noktadan sonra karışmaya başlayacak ve bizleri dokunaç temelli dönüşümler ve biyo-mühendislik canavarlıkları ile dolu dehşet verici bir olaylar zinciri bekleyecek.