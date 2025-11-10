Yeni Resident Evil Oyunu Geliyor! Tarih Açıklandı

Aniplex ve Joycity tarafından yapılan son duyuru ile birlikte Resident Evil: Survival Unit'ın çıkış tarihi belli oldu. Bununla birlikte oyun için geri sayım resmen başladı. Hem App Store hem Google Play Store üzerinden yayınlanacak oyun, çok yakın bir zamanda iPhone ve Android kullanıcılarının erişimine açılacak.

Resident Evil: Survival Unit Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil: Survival Unit, iOS ve Android için 18 Kasım saat 00.00'da çıkacak. Yeni oyun, Türkiye de dahil olmak üzere 40 ülke ve bölgede oynanabilir olacak. Oyuncular, bu yeni mobil oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde oynama fırsatına sahip olacak.

Resident Evil: Survival Unit Nasıl Bir Oyun Olacak?

Oyuncular, Resident Evil serisini birçok platformda oynama fırsatına sahip oldu. Yeni piyasaya sürülecek oyunla birlikte zombilere karşı mücadele verdiğimiz bu evreni daha farklı bir şekilde deneyimleme imkânına sahip olacağız. Serinin mobil oyunculara yönelik geçmişte sunduğu birkaç oyun olsa da bu yeni oyun sayesinde hem oynanış hem hikâyesi ile alışagelmiş Resident Evil deneyimi elde edeceğiz.

En iyi korku oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Resident Evil: Survival Unit, strateji tabanlı olacak. Bu, hayatta kalmak için planlı hareket etmenin büyük bir önem taşıyacağı anlamına geliyor. Resident Evil serisini oynayanların da aşina olacağı üzere tamamen enfekte olan bir şehirde hayatta kalanlarla mücadele veriyorsunuz.

Oyunda kendi üssünüzü inşa etmeniz mümkün. Burada sizin gibi hayatta kalan kişilere görevler verebiliyorsunuz. Zombileri geri püskürtmesi, kaynak toplaması ve benzeri amaçlar doğrultusunda uygun becerilere sahip kişileri yönlendirerek hayatta kalabilmesi için doğru kararlarınıza ihtiyacı olan insanları korumanız gerekiyor.

Oyunda kaynak ararken diğer hayatta kalan gruplar karşınıza çıkabiliyor. Oyunu ilgi çekici kılan kısmı tam da burada ortaya çıkıyor. Onlarla iş birliği yapıp yapmayacağınız tamamen size bırakılıyor. Her kararınız oyunun ilerleyişi üzerinde büyük rol oynuyor. Onlarla çatışmayı seçerseniz bunun sonuçları da farklı olabiliyor.

Bu mobil oyunda Resident Evil serisinin en önemli isimleri de bulunacak. Claire Redfield, Ada Wong, Ethan Winters, Carlos Oliveira, Leon Scott ve Jill Valentine gibi isimler arasından seçim yapıp kendi hayatta kalanlar grubunuzu oluşturabileceksiniz. Bu grubu oluşturduktan sonra hayatta kalma mücadelesi resmen başlayacak.